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Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe giriyor: Katar'dan ilk açıklama geldi

Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe giriyor: Katar'dan ilk açıklama geldi

Semih Kara
Semih Kara
10:2018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ateşkesin Pazar günü sabah 09.30 itibariyle başlayacağı açıklandı.
Ateşkesin Pazar günü sabah 09.30 itibariyle başlayacağı açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkesin yarın sabah 09.30'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Hamas ile katil İsrail arasında geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına imza atılmıştı. Soykırımcı İsrail'de kabine, dün yaptıkları toplantıyla ateşkese onay vermişti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ateşkesin 19 Ocak Pazar günü sabah 09.30'da yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Gazze'de halk, ateşkesi buruk bir sevinçle kutluyor.

Ateşkesin detayları

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak, İsrail de 1737 Filistinli tutukluyu salacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini de içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların ayrıntıları, birinci aşamanın ardından açıklanacak.


#Gazze
#Ateşkes
#Anlaşma

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