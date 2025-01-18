Gazze'de ateşkes yarın sabah yürürlüğe giriyor: Katar'dan ilk açıklama geldi

Hamas ile katil İsrail arasında geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına imza atılmıştı. Soykırımcı İsrail'de kabine, dün yaptıkları toplantıyla ateşkese onay vermişti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ateşkesin 19 Ocak Pazar günü sabah 09.30'da yürürlüğe gireceği duyuruldu.