Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de ateşkesten itibaren can kaybı 241’e yükseldi

Gazze’de ateşkesten itibaren can kaybı 241’e yükseldi

16:498/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Gazze
Gazze

Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana terör devleti İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241’e yükseldi.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi’nde son 72 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 241’e, yaralı sayısı 614’e yükseldi. Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 284 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 169’a, yaralı sayısı ise 170 bin 685’e yükseldi.


İsrail, 15 Filistinlinin daha cenazesini teslim etti


Ayrıca İsrail’den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığı ifade edildi. Teslim alınan cenazesi sayısı 300’e ulaştı.



#gazze
#israil
#filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...