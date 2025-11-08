Gazze’de ateşkesten itibaren can kaybı 241’e yükseldi

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi’nde son 72 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 241’e, yaralı sayısı 614’e yükseldi. Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 284 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 169’a, yaralı sayısı ise 170 bin 685’e yükseldi.