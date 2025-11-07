Türkiye'den Netanyahu için yakalama emri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazze Kasabı ve bakanları dahil 37 İsrailli için alınan kararı duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’de sivillere yönelik saldırılar ve Küresel Sumud Filosu’na yapılan müdahale nedeniyle aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu 37 üst düzey yetkili hakkında “soykırım” ve “insanlığa karşı suçlar” suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Savunma Bakanı Katz, Sınır Güvenliği Bakanı Ben Gvir, Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Salama da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Netanyahu ve İsrailli bakanlar hakkında tutuklama kararı çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şöyle:
"İsrail Devletinin bugüne kadar Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar neticesinde aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiği, yine binlerce insanın yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği, 29.01.2024 günü "Hind Recep" isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun İsrail askerleri tarafından 335 kurşunla katledildiği, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne dek belirtilen eylemlerin her geçen gün artarak devam ettiği, 17 Ekim 2023 tarihinde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonucunda hastanede bulunan 500 kişinin hayatını kaybettiği, 29 Şubat 2024 günü İsrail askerleri tarafından tıbbi ekipmanların bilinçli olarak tahrip edildiği, 21.03.2025 tarihinde Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalandığı, yine benzer şekilde birçok sağlık kuruluşuna saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca Gazze'nin abluka altına alındığı ve mağdurların insani yardıma erişiminin engellendiği, bu durumun dünya kamuoyunda da geniş çaplı yer bulduğu anlaşılmıştır.
İsrail Devleti tarafından alıkonulan mağdurların 04.10.2025 - 07.10.2025 - 09.10.2025 ve 10.10.2025 tarihlerinde hava yolu ile ülkemize gönderilmiş, mağdurların ülkemize dönmelerinin akabinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında adli ve psikolojik muayeneleri yapılmış ve düzenlenen adli muayene raporları Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca şahısların mağdur/müşteki sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş, yürütülen soruşturma işlemleri sırasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve olayda cezai sorumluluğu bulunan şahısların tespiti amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) müzekkereler yazılmıştır.