Netanyahu yine Türkiye'yi hedef aldı: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmancalar

18:376/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
AA
Netanyahu, Türkiye’nin İsrail’e karşı tutumunu 'düşmanca' olarak niteledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye’nin son yıllarda İsrail’e karşı giderek sertleşen bir politika izlediğini ifade eden Netanyahu, “İsrail’e ve siyonizme karşı çok düşmanca bir tutum içindeler.” ifadelerini kullandı. Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Netanyahu, bölgeye girecek uluslararası güçlerin yalnızca İsrail’in onay verdiği ülkelerden oluşması gerektiğini savundu. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Gazze'de kilit rol oynayacağı ve mutlaka görev gücünde bulunmasını istediği açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini belirterek, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." dedi.

Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'na (JNS) verdiği röportajda, Gazze'de kabul edilen ateşkese ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumuna ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin kabul edilmesiyle ilk olarak esirleri geri almayı hedeflediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve yönetimde yer almamasının gerektiğini iddia etti.

Gazze görev gücünün kendilerinin onay verdiği güçlerden olacağını savundu

Netanyahu, Gazze'de görev alabilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak." iddiasında bulundu.

Ancak geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Gazze'de kilit rol oynayacağı ve mutlaka görev gücünde bulunmasını istediği açıklanmıştı.

"Türkiye, İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca"

Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini vurgulayan Netanyahu, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılması konusundaki yardımları nedeniyle Katar'a teşekkür eden Netanyahu, Doha ile aralarında endişe duydukları konular olsa da, bu zorlukları aşarak olumlu bir işbirliği kurmak istediklerini dile getirdi.



