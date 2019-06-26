Gazze'de Bahreyn'deki ihanet çalıştayını protesto etti

Gazze ve Han Yunus kentlerinde düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinliler, çalıştay karşıtı sloganlar atarak, "Bahreyn'deki çalıştaya katılmayı reddeden herkese teşekkürler", "Filistin'i satmaya hayır", "Ulusal ilkeler pazarlık konusu edilemez" yazılı dövizler taşıdı.

Filistinler, yürüyüş sırasında vatanlarını maddi karşılıkla satmayacakları vurgusu yaptı.

Gazze kentindeki eyleme Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar da katıldı.

Trump'ın öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" tartışılmaya devam ediyor



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İnsanların neden bu planın sadece İsrail'in hoşuna gidecek bir plan olduğunu düşüneceğini anlıyorum @Hasanhhiz anlattı: Bahreyn’de Filistin’i parçalayacaklar pic.twitter.com/hBlu9J2Oc2 — gzt (@gztcom) 24 Haziran 2019

"ABD de artık sorunun bir parçası"

Gösteride Filistinli gruplar adına konuşma yapan Filistin Demokratik Birliği (FİDA) Siyasi Büro Üyesi Amir el-Ceab, ABD yönetimin, İsrail'i ortak ettiği projelere teşvik girişimlerinin, Washington'un "bölgede herhangi bir siyasi sürece ara buluculuk edemeyeceği" anlamı taşıdığını belirtti.

"ABD'nin de artık sorunun bir parçası haline geldiğini ve Filistin halkının düşmanı olduğunu" söyleyen Ceab, Filistinli grupların, ulusal davalarının tasfiyesini hedefleyen tüm projeleri reddettiğini ve ulusal ilkelerine aykırı olacak şekilde yaşam şartlarının iyileştirilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ceab, Bahreyn'deki çalıştayı "İsrail ile yeni bir normalleşme girişimi" şeklinde niteledi.

İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş da düzenledikleri eylemlerle Filistin halkının, ulusal ilkelerine ve tüm vatan toprağına bağlı olduğu mesajı verdiğini söyledi.

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Filistinlilerin Bahreyn Çalıştayı'na karşı olduğunu vurgulayan Batş, çalıştayın, anlaşmazlığın çözümüne yönelik İsrail'in sağcı bakış açısını yansıttığını ifade etti.

Han Yunus kentindeki gösteride de protestocular, İsrail bayrakları ile ABD ve İsrail yöneticilerinin fotoğraflarını ateşe verdi.

Eylemde konuşan Hamas yöneticisi Hamad er-Rakab, "Filistin halkı Bahreyn Çalıştayı ya da herhangi bir İsrail ile normalleşme konferansında kimseye sözcüsü olma hakkını vermedi." dedi.

Filistinlilerin, topraklarını satmayacağı, ondan vazgeçemeyeceğini, asıl toprak sahibinin onlar olduğunu kaydeden Rakab, Bahreyn'deki çalıştayın amacına ulaşamayacağını kaydetti.

Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.

Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

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Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.