Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de can kaybı 66 bin 288'e çıktı

Gazze'de can kaybı 66 bin 288'e çıktı

16:123/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı.
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 63 ölü ve 227 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 420 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 124 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 597'ye, yaralananların sayısının da 19 bin 54'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 288'e, yaralıların 169 bin 165'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık liseye yeni kayıt ve kayıt yenelime süresi bitti mi? MEB AÖL sınavları ne zaman?