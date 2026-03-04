Gazze’de can kaybı 72 bin 117’ye yükseldi

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 633’e, yaralı sayısı bin 703’e yükseldi. Enkazdan çıkarılanların sayısı ise 753 oldu.