Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de can kaybı 72 bin 117’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 72 bin 117’ye yükseldi

12:544/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 633’e, yaralı sayısı bin 703’e yükseldi.
Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 633’e, yaralı sayısı bin 703’e yükseldi.

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla, İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 117’ye yükseldi.

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 633’e, yaralı sayısı bin 703’e yükseldi. Enkazdan çıkarılanların sayısı ise 753 oldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 117’ye, yaralı sayısı ise 171 bin 801’e ulaştı.
#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbullular takvimi bekliyor! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi gün, tarihte yapılacak? 2026 TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura takvimi