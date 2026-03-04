Yeni Şafak
ABD’li doktor sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze’de mesleğini sürdürüyor

4/03/2026, Çarşamba
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılardan sonra bölgeye intikal eden Pakistan asıllı ABD’li acil tıp doktoru Aizad Dasti, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde kısıtlı imkanlarla Filistinlileri tedavi etmeye çalışıyor. Hastanede çalışmaya başladığı ilk gün bir çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Dasti, binlerce ailenin derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği Gazze’de insani durumun her geçen gün ağırlaştığını aktardı. Sağlık sisteminin acil desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan hekim, temel tıbbi malzemeler ile acil müdahale ekipmanlarında dahi ciddi yetersizlik yaşanan bölgede tüm zorluklara rağmen hasta ve yaralılara hizmet vermeyi sürdürüyor.

