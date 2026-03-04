Gazze'de günlük yaşam: Filistinliler günlük rutinlerini sürdürmeye çalışıyor

Gazze Şeridi’nin sahil kesiminde kurulan çadır kamplarında yaşayan Filistinliler, ramazan ayında zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Kısıtlı imkanlarla çadırlarda yaşamlarını sürdüren aileler, temel ihtiyaçlara erişimdeki zorluklara rağmen iftar öncesi hazırlık yapıyor, günlük rutinlerini sürdürmeye çalışıyor.
#Filistin
#Han Yunus
#Gazze