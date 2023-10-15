Gazze’de devlet Batı Şeria’da ‘sivil’ terörü

Filistinlilerin maruz kaldığı mezalime tepki olarak Hamas’ın başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonuna sivil katliamlarla karşılık veren İsrail güçleri, 3 cepheden ölüm yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaşın 8.gününde Gazze’ye bomba yağdırırken, Batı Şeria’da silahlandırdığı Yahudi yerleşimcilerle Filistin köylerine baskın düzenledi. Diğer yandan Lübnan güneyini de savaş uçakları ile vuran İsrail ordusu, Hizbullah’a ait hedefleri yok etti.

ARALIKSIZ BOMBARDIMAN

Hamas’ın İsrail topraklarına düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da rehin alındığı baskın sonrası patlak veren savaş bir haftayı geride bırakırken tansiyon dün akşamdan beri hızla yükseliyor. İsrail, gece boyunca 2 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı Gazze’ye bomba yağdırdı. İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya’yı yoğun bombardımana tuttu. Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi. Gece boyu devam eden saldırılarda131 bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yürütülen çalışmalar da İsrail saldırıları nedeniyle güçlükle sürüyor.

YERLEŞİMCİLER KÖYLERİ BASTI

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın pek çok noktasına da baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi. İsrail’in silahlandırdığı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da 18 Filistin köyüne saldırdı. Yapılan saldırılar sonucunda iki köy tamamen boşaltıldı, en az 54 Filistinli sivil hayatını kaybederken 1000 Filistinli sivil de yaralandı. Yerel halk, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdiğini bildirdi. Nablus’ta düzenlenen baskınlarda da Hamas yetkilileri gözaltına alındı.

LÜBNAN SINIRINDA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Kuzeydeki Lübnan sınırında da tansiyon yüksek. İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinden gelen Hizbullah’a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari’den naklettiği habere göre, İsrail ordusu bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah’a ait bir hedefi vurdu. Ordu ayrıca, İsrail’e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi ve Hizbullah’a ait İHA düşürüldü. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırındaki Kefr Şuba beldesinden İsrail’in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru saldırı düzenlendi. İsrail güçleri, askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verdiğini kaydetti. İsrail’in düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

CESETLER DONDURMA DOLAPLARINDA

Yoğun bombardıman altındaki Gazze'de morglarda da yer kalmadı. Hastanelerin de kapasitesi dolmuş durumda. Bu yüzden cesetler dondurma dolaplarına konulmaya başladı. Sosyal medyaya yansıyan kana bulanmış, cesetlerle dolu dondurma dolapları görüntüleri kan dondurdu.

SIZMA OPERASYONU

Dün gece İsrail ordusu, sızma harekatı gerçekleştirdi. Harekatta, sınıra yakın bölgede İsrailli rehinelere ait cansız bedenlerin alındığı belirtildi. Sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü, ordunun kara harekatı için hazır olduğunu söyledi.

BİN 300 BİNA YIKILDI

Birleşmiş Milletler (BM) , Gazze’deki dehşeti gözler önüne seren bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre 8 günlük süreçte bin 300’den fazla bina, İsrail bombardımanı sonucu yerle bir oldu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, yıkılan bin 300 binada 5 bin 540 konutun yok olduğunu, 3 bin 750 evin de ağır hasar gördüğünü duyurdu. İsrail güçlerinin 360 kilometrekarelik şehrin üzerine 6 binden fazla bomba yağdırdığı da raporda belirtildi.





Karadan katliam SİNYALİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerini ziyaret etti. Buradaki askerlerle sohbet eden Netanyahu, “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor” ifadeleriyle Gazze’ye kara harekatı sinyali verdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise “Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyonla saldırıyı genişletmeye hazırız” denildi. İsrail ordusu dün de Gazze sınırına yığınak yapmaya devam etti.







