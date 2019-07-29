Gazze'de ilaç krizi: Hastaların hayatı tehlikede

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki ilaç krizinin hemofili ve talasemi hastalarının sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki hastanelerde yaşanan ilaç ve tıbbi teçhizat krizi nedeniyle hemofili ve talasemi hastalarının sağlık durumu kötüleştiriyor, bu durum yaşamlarını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kalıtsal olarak geçen kan hastalıklarından talasemi ile hemofilide hastaların kan desteğine ve tedavi için bazı ilaçlara ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de halihazırda 308 talasemi ve 125 hemofili hastası olduğu belirtildi.

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talaseminin tedavisi sırasında hastaya sıklıkla kan verilmesinin kalp, karaciğer ve pankreası etkilediği ve bazı komplikasyonlara yol açtığı bilgisi verilen açıklamada, bu komplikasyonların tedavi edilememesinin organlarda hasara hatta hastanın kaybına neden olabildiği aktarıldı.

Açıklamada, olası komplikasyonlara müdahale için gerekli teçhizatın çok kısıtlı olduğu vurgulandı.

Hastanelerde, ömür boyu devam edecek hemofili tedavisinde kullanılan ilaçların da kısıtlı miktarda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, yardım kuruluşları ve ilgili makamlara Gazze'deki talasemi ve hemofili hastalarının ilaç stoklarını artırma çağrısı yapıldı.

İlaç stokları eriyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Münir el-Bereş, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki ilaç ve tıbbi teçhizat krizinin zor bir aşamada olduğunu, şu ana kadar da herhangi bir çözüm bulunamadığını söylemişti.

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Bölgedeki hastanelerdeki temel ilaçların yüzde 50'sinin, sağlık malzemelerinin yüzde 25'inin, laboratuvar gereçleri ile kan bankası stoğunun yüzde 60'ının tükendiğini ifade eden Bereş, söz konusu durumun sorumluluğunun, yıllardır bölgeyi abluka altında tutan İsrail'e ait olduğunu dile getirmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.