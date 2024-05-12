Gazze'de İsveç'te: Her yerde eşkıya

Uluslararası toplumun çağrıları ve insan hakları kuruluşlarının uyarılarına rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatan İsrail ordusu, tehciri ve saldırılarını genişletiyor. Gazze'nin çeşitli yerlerinden bölgeye sürülen 1.4 milyon sivil, bu kez de Refah'tan çıkarılıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, sivillere "Hamas'a karşı operasyon bölgesi" ilan edilen Refah'ın doğusundan Han Yunus ve Mevasi bölgelerine gitme çağrısı yaptı.





MAHALLE İSİMLERİ LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Açıklamasına, Gazze'nin bloklara ayrılmış haritasını da ekleyen Adrai, özellikle 6, 9, 17, 25, 27 ve 31 numaralı blokların operasyon bölgesi olduğunu ve buralarda bulunan herkesin hedef olacağını bildirdi. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı ve Beyt Lahiya bölgesinin de operasyon bölgesi ilan edildiğini kaydeden Adrai, boşaltılması istenilen bölgelerin isimlerini içeren bir liste yayımladı. Listede Cibaliye ve Beyt Lahiya'nın yanı sıra, güneydeki El-Selam, Tal az-Zaatar, El-Nur, Ezbet Mlin, El-Rawda, El-Nuzha, El-Jarn, El-Nahda ve El-Zuhour mahalleleri yer aldı.





TEHCİR EDİLENLERİN SAYISI 300 BİNİ AŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) verdiği bilgiye göre, İsrail güçlerinin Refah'a kara harekatı başlatmasının üzerinden geçen beş günlük sürede bölgeden tehcir edilen sivillerin sayısı 150 bini aştı. İsrail ordusu ise şuana kadar bölgeden 300 bini aşkın sivili çıkardığını ilan etti. UNRWA İletişim Müdürü Louise Wateredge, İsrail ordusunun kara harekatının başlamasının ardından yüzlerce ailenin çadırlarını sökerek bölgeden uzaklaşmaya başladığını belirterek, "Şuanda nereye bakarsanız ailelerin toparlanmaya çalıştığını görürsünüz. Sokaklar neredeyse boş" diye konuştu.





MEVASİ BÖLGESİNDE ALTYAPI YOK

İsrail ordusunun "Güvenli Bölge" diyerek sivilleri yönlendirdiği Mevasi bölgesi, Gazze'nin batısında Akdeniz sahilinde 12 kilometre uzunluğunda bir alanda bulunuyor. Bölge, bölgenin genişliği ise denizden içe doğru yalnızca bir kilometre civarında. Mevasi, daha önce yerleşim yeri olmaması nedeniyle tarla ve sahilden oluşan açık bir alan konumunda bulunuyor. İşgalci İsrail ordusunun sivilleri yönlendirdiği diğer bölge olan Han Yunus ise aylardır işgal güçlerinin bombardımanları nedeniyle yerle bir oldu. Her iki bölgede insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapı bulunmuyor.





SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

Öte yandan, Refah'taki sivilleri tehcir eden İsrail ordusu, Refah dahil Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını da sürdürüyor. İşgal ordusunun Refah ile Han Yunus arasındaki Abasan mahallesine ilerlediği bilgisini veren yerel kaynaklar, cumartesi sabahına kadar gece boyunca süren saldırılarda sekizi kadın olmak üzere en az 20 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı. Gazze'nin kuzeyi ile orta kesiminde pek çok noktaya saldıran İsrail ordusunun, kuzeydeki Cibaliya Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlunu öldürdüğü ifade edildi. Ukaşe, 7 Ekim'den beri İsrail tarafından öldürülen 143'üncü Filistinli gazeteci oldu. Gazze'nin orta kesimindeki El-Zeytun mahallesinde de askeri harekatını sürdüren İsrail ordusunun bu mahalleye düzenlediği saldırıda ölen üç kişiye ise ulaşılamadığı kaydedildi.





Eurovision'u da katletti

Bambie Thug

Gazze'de Batı'nın maddi ve manevi desteğiyle 7 aydır soykırım gerçekleştiren İsrail, Eurovision'da da antisemitizm kartını açtı. Kurban psikolojisiyle gerçeği saptırmaya çalışan İsrail, Filistin destekçilerini alenen tehdit etti. Bu yıl 68'incisi gerçekleştirilen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması büyük protesto ve tepkilerin odağında. Gazze'de her gün yeni katliama imza atan İsrail, yarışmaya alınmaması için onlarca protesto düzenlense de Avrupa Yayın Birliği (EBU) geri adım atmadı.





ALENEN TEHDİT

Yarışmaya İsrail adına katılan Eden Golan, yarı finalde “Hurricane” adlı şarkı performansı sırasında yuhalanırken, “Özgür Filistin” sloganları atıldı. Bu durumu hazmedemeyen şarkının söz yazarı Kelen Peles, Filistin destekçilerini tehdit etti. Peles sosyal medya hesabından “Hiçbir antisemitiğin yanımızda şarkı söyleme ve nefes alma hakkı yoktur. Yanımıza yaklaşamaz” paylaşımını yaptı.





GAZZE KASABI KUTLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze'deki katliama yönelik tepkilerin hedefini şaşırtarak yine antisemitizm yapıldığını öne sürdü. Netanyahu, Golan'a gönderdiği mesajda, “Gururlu ve etkileyici bir şekilde antisemitizm dalgalarının içinde savaşıyorsun. Bunlara rağmen ayakta durup büyük bir onurla İsrail'i temsil ediyorsun. O halde, seni kutluyorum. Bilmeni isteriz ki, onlar seni yuhaladığı zaman, biz seni alkışlıyor olacağız” ifadelerini kullandı.





İSRAİL YANLISI ENGELLEME

Yarışmada İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, dün Filistin kefiyesiyle röportaj verdi. İsrail'in yarışmanın finaline katılmaya hak kazandığı açıklandığında takımıyla ağladıklarını söyleyen Thug, “Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum. Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı çıkıyorum” dedi.

Thug geçtiğimiz günlerde EBU’nun vücuduna yazdığı “Filistin'e Özgürlük” ve “Ateşkes” ifadelerinin silinmesini istediğini, aksi halde sahneye çıkmasına izin verilmeyeceğinin belirtildiğini açıklamıştı.





HOLLANDA DİSKALİFİYE OLDU

İsrail yanlısı engellemenin dozu dün hepten kaçtı. Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein diskalifiye edildi. İsrail'e yönelik tepkisi nedeniyle büyük final için yapılan kostümlü provalardan çıkarılan Klein, yarı finalden sonraki basın toplantısında bir muhabirin İsrailli Eden Golan'a “İsrailli yarışmacının varlığının diğer yarışmacılar ve seyirciler için tehlike oluşturduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir hemen araya girerek Golan'a “soruya cevap vermek zorunda olmadığını” söylemiş, Klein ise yüksek sesle “Neden olmasın” demişti. Klein, Golan’ın yanıtını da ceketini kafasının üzerine geçirerek dinlemişti. Bu olay üzerine açıklama yapılmadan provalarda Hollanda atlanıp sıra İsrail'e verilmişti. Olaya tepki gösteren Klein ardından da provalardan çıkarıldı.

FAVORİLER ARASINDAYDI

Finale saatler kala Eurovision'dan skandal bir açıklama geldi. Klein'in diskalifiye edildiği duyuruldu. Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollanda temsilcisi Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının “yarışma kurallarının ihlali” olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada “Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak. İsveç polisi, perşembe gecesi yarı final performansından sonra yaşanan olayda yapım ekibinden bir kadın üyenin şikayetini araştırdı. Klein'ın davranışının yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilmiştir. Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun olmaz. Bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi. Jüri üyeleri dahil İsrail yanlısı tutumun dikkat çektiği yarışma büyük eleştirilere neden olurken, Eurovision'un politik bir yarışma olduğu gerçeği artık yüksek sesle dillendiriliyor.



