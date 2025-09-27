Gazze'de sığınacak yer kalmadı

Gazzeliler gece gündüz hiç durmadan Siyonist İsrail’in saldırılarına maruz kalıyor. Arkasında ABD desteğini alan işgalci güç, Filistinlere yönelik sürdürdüğü soykırım savaşıyla bölgede en küçük bir alanı bile güvensiz kıldı. Kaçacak ve sığınacak yeri kalmayan Filistinliler ise çöp yığınlarının yanından çadır kuruyor. Şehir sakinlerinin çoğunluğu Gazze şehrinde kalmaya devam etse de halkın bir kısmı güvenli bölge arayışıyla güneye doğru göç ediyor. Filistinliler yürüyerek, at arabaları, bisikletler ve çok azı da araçla olmak üzere Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar uzanan sahildeki Reşid Caddesi üzerinden az da olsa “güvenli” bir yer bulma yolculuğuna çıkıyor.





GÜVENLİ YER ARAYIŞI

Katil İsrail'in saldırılarıyla yok ettiği 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nden geriye yüzde 30'undan bile küçük bir alan kaldığı için yer bulmakta zorlanan Filistinli mazlumlar, yaşama hiç uygun olmayan yerlere çadır kurmak zorunda kalıyor. Gazze şehrinden göç ederek Nusayrat Mülteci Kampı'na gelen birçok Filistinli aile de böyle zor bir seçimle yüzleşmek ve çadırlarını dev çöp yığınlarının yanına kurmak zorunda kaldı. Bu çöplükler, haşerat ve sivrisineklerin üreme yeri olduğundan hastalıklara da davetiye çıkarıyor ve daha şimdiden çocuklarda bazı iltihaplı cilt hastalıklarının oluştuğu belirtildi.





Hiçbir yer güvenli değil

İsrail'in saldırılarını eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandırmasıyla durum giderek kötüleşiyor. Gazze Şehri, önceki gecede de İsrail güçleri tarafından birden fazla noktadan tekrar vuruldu. İsrail, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir pazar alanının yakınında da bir yeri vurdu. Saldırıda kurtulanlar olsa da onlarca Filistinli hâlâ enkaz altında mahsur kaldı. Sivil savunma ekipleri, ciddi ekipman eksikliği nedeniyle onları kurtarmakta zorlandı. İsrail Remal mahallesini de insansız hava araçları ile saldırdı. El-Şifa Hastanesi'nde ise yüzlerce hastanın durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor. Öte yandan, işgal güçleri her geçen gün Gazze şehrini daha fazla işgal ediyor. Göç edemeyen Filistinliler de kaçacak başka yerleri olmadığını söylüyor. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil..



