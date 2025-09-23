Tarihin akışındaki büyük kırılma: Gazze

Dr. Hüseyin Durmaz - Global Sumud Flotilla Türkiye Delegasyonu Koordinatörü





Bir zamanlar hayal gibi görünen, imkânsız gibi düşünülen bir şeye bugün tanıklık ediyoruz. Seksen yıldır algılarla, manipülasyonlarla, mağduriyet edebiyatıyla dünyayı kontrolü altına alan saf kötülük, yani Siyonizm, gerçek yüzünü tüm insanlığa kendi elleriyle gösterdi.

Unutmayalım, onların zulmü 7 Ekim’de başlamadı. Ama 7 Ekim’den sonra gözümüzün önünde, umarsızca, kibirle, hiçbir sınır tanımadan, soykırım boyutunda bir vahşete kalkıştılar. Dünyanın sessiz kalacağını sandılar. O gün diyordum ki: Gazze halkı insanlık için bir yol ayrımıdır. Ya insanlık bu yüzü görüp birleşecek ve zulme karşı duracak ya da geleceğimiz karanlık olacaktır.





DÜNYAYI AYDINLATAN MEŞALE

Bugün görüyoruz ki, bir zamanlar imkânsız denilen şey mümkün oldu. Bu Allah’ın lütfu. Allah, milyarlarca dolar harcayarak, yüzlerce konferansla, onlarca yıllık emekle başaramayacağımız bir şeyi, onların kendi elleriyle açığa çıkardı. Bugün Siyonizm, bütün dünyada lanetlenen, küresel bir tehdit olarak görülen bir noktaya düştü. Allah’a hamdolsun.

Gazze’nin bereketini yıllardır söylüyorduk. Gazze, dünyayı aydınlatacak, geleceği şekillendirecek, yeni bir çağın işaret fişeği, bir meşale olacaktı. Ve işte bugün bunu yaşıyoruz. İnsanlık Gazze halkına borçluydu. Bugün bu borcu ödemek için bütün imkânlar, bütün kabiliyetler seferber edildi. Onlarca gemi, yüzlerce, binlerce vicdan sahibi insan bir araya gelerek bir filo oluşturdu.

Ama bu sadece bir başlangıç. Bu, sivil iradenin, saf kötülüğe karşı ayağa kalkışının ifadesidir. Kendi adıma söylüyorum: Uzun zamandır vicdan azabı çekiyordum. Ama ilk defa bugün, buruk da olsa, gurur duyuyorum. Mutluyum. Evet, iki yıla yaklaştı, belki Gazze diye bir yer kalmadı. Ama bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz tablo, bütün acılara rağmen bir umudun ifadesidir.





TÜM İMKANLARINIZI ORTAYA KOYUN

Bu gemiye binmek için on binlerce başvuru yapıldı. Öyle ki, sürecin organizatörü olmama rağmen, sırf bir kişi daha misyonu üstlensin diye ben ve organizasyonda aylardır gece-gündüz demeden emek veren tüm ekibimiz filoya karadan destek vermekteyiz. Çünkü amacımız hep buydu: Gazze’nin bize hediye ettiği bu birlikteliği çok daha ileri taşımak. Bugün yeni bir süreç, yeni bir strateji, yeni bir konjonktür doğuyor.

Buradan bütün zihin sahiplerine, yetenekli insanlara sesleniyorum: süreci doğru okuyun. Gazze halkının bu zaferini kalıcı hale getirmek için bütün imkânlarınızı ortaya koyun. Çünkü bu, sadece Gazze’nin değil, bütün insanlığın davasıdır.

İslam dünyası uzun zamandır çaresizlik içinde kıvranıyor. “Elimizden bir şey gelmez” duygusuna teslim oluyordu. Ama bugün, istersek ve azmedersek, sıfırdan başlayıp nerelere varabileceğimizi gördük. Bu stratejik bir dönüşümdür, yeni bir vizyondur.





GAZZE’DEN ÖNCE GAZZE’DEN SONRA

Unutmayın kardeşlerim: Tek bir hamleyle her şey bitmez. Bu, sabır ve istikrar mücadelesidir. Eğer Sumud filosu ablukayı kıramazsa, beşinci, altıncı, yedinci dalga filoları tekrar tekrar Gazze rotasına koymak zorundayız. Bizim görevimiz budur.

Özetle, sahip olduğumuz insan kaynağını doğru stratejiyle yönlendirdiğimizde, neler başarabileceğimizi bugün bütün dünya gördü. Bu bir işarettir.

Gazze halkına teşekkür ediyorum. Çok acı çektiniz, şehitler verdiniz. Ama bilin ki hiçbirinin kanı boşa gitmeyecek. Siz, insanlık için bir meşale oldunuz. Allah’ın izniyle bundan sonra bütün dünya sizin için elinden geleni yapacak. Ve bugün yeryüzünün vicdanlı insanları olarak bizler bu iradeyi gösteriyoruz. Dünyaya da sesleniyorum: Bundan sonra tarih, “Gazze’den önce” ve “Gazze’den sonra” diye yazılacak…



