Gazze’de son 24 saatte 68 Filistinli yaşamını yitirdi

14:4814/09/2025, Pazar
DHA
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 64 bin 871'e, yaralıların sayısının da 164 bin 610'a yükseldiği kaydedildi.
İsrail’in Gazze’ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana 12 bin 321 kişinin hayatını kaybettiği, 52 bin 569 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 346 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana 12 bin 321 kişinin hayatını kaybettiği, 52 bin 569 kişinin de yaralandığı belirtildi.

