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Dünya

Gazze’de Yahudi mezarlığını korumuşlar

İşgalci İsrail Gazze’ye yerle bir edip mezarları bile yok ederken, Gazze’deki Yahudi mezarlığının Filistinliler tarafından korunduğu ortaya çıktı.

Dış Haberler
04:00 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 06:11 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
İşgalciler
İşgalciler

X platformunda paylaşılan görüntülerde bir grup İsrail askerinin Birinci Dünya Savaşı’nda ölen Yahudilerin gömüldüğü Gazze’deki bir mezarlıkta İsrail bayrağı açıp dua ettikleri görüldü. Geri planda ise işgalci gücün acımasızca yıktığı binalar görüldü. Daha önce ortaya çıkan skandal görüntülerde işgalci askerler tarafından Filistinlilere ait mezar yerlerinin dozerlerle kazılarak ölülerin etrafa saçıldığı görülmüştü.


Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı
Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.

#İsrail
#Gazze
#Yahudi
18 saat önce
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