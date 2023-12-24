Soykırımcı İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları, kavramlarla ifade edilecek boyutu aştı. İşgalci gücün Kamal Adwan Hastanesi'ne gerçekleştirdiği operasyonun kan donduran detayları ortaya çıktı. CNN International’a konuşan görgü tanıklarının ifadelerine göre İsrail güçleri, cesetleri mezarlardan çıkarılıp üzerinden buldozerle geçti. İsrail güçleri geçtiğimiz günlerde Felluce, Ali Bin Mervan, Şeyh Rızvan, Şühada ve Şeyh Şaban’ın yanı sıra Aziz Porfirios Kilisesi çevresindeki mezarları da yıkmıştı. İsrail’in mezarları yok ederek bölgede diğer dinlere ve milletlere ait izleri silmeyi hedeflediği düşünülüyor. Ayrıca, tanıklar İsrail ordusuna ait bir köpeğin tekerlikli sandalyedeki yaşlı bir adamı parçalayarak öldürdüğünü ve doktorları vurduğunu belirtti. Olayları “kâbus” olarak niteleyen tanıklar, İsrail askerlerinin kendilerine ateş edip alay ettiğini kaydetti.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

İddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçen hafta Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını iddia ettiği Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlediği sekiz günlük operasyonun ardından geldi. CNN International, hastanede görevli iki üst düzey sağlık personeli, bir başka doktor ve bir hastayla görüşerek yaşananları doğruladığını belirtti. Kurum ayrıca, bazı iddialara ilişkin video kanıtlarını da incelediğini kaydetti.

HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM

Tanıklar, askerlerin ayrılırken, hastane kompleksinin avlusundaki mezarlıklara yakın zamanda gömülmüş olan cesetleri çıkarmak için buldozerler kullandıkları iddiasını gündeme getirdi. Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "Askerler bu sabah mezarları kazdı ve cesetleri buldozerlerle sürükledi, sonra da onları buldozerlerle ezdi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi. Safiya’nın CNN ile paylaştığı video ve görüntülerde hastane arazisine dağılmış ve çürümüş insan kalıntıları görüldü.

DOKTORLAR VURULDU

Ebu Safiye ayrıca İsrail askerlerinin şüpheli olmadıklarını bildikleri kişilere kasıtlı olarak eziyet ettiklerini iddia ettiği çok sayıda olay anlattı. Ebu Safiye, Dr. Ayman Rajab adlı bir doktorun sorgulandıktan sonra askerler tarafından serbest bırakıldığını ve daha sonra hastaneye geri dönmeye çalışırken göğsünden vurulduğunu söyledi. Safiye, başka bir doktorun bacağından vurulduğunu ve kendi oğlunun da karnından vurulduğunu ekledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da bu iddiayı yineleyerek en az beş tutuklunun hastaneye dönmeleri söylendikten sonra IDF askerleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Kamal Adwan'da mahsur kalan Ebu Safiye, yaralı meslektaşları ve oğlunun bir ambulans gelip onları başka bir hastaneye taşıyana kadar yol boyunca sürünmelerini izlediğini söyledi.

ATEŞ EDİP ALAY ETTİLER

Bir başka örnekte ise Ebu Safiye, kendisinin de hedef haline geldiğini belirtti. Safiye, İsrail askerlerinin emirlerini uygulayarak hastanenin önüne geldiğini, yerde yatan yaralı bir yaşlı adam bulduğunu söyledi. "Bana ateş ettiler, güldüler ve alay ettiler” diyen Ebu Safiye, "Ateşlerinden kaçtım ama beni tekrar aradılar ve yaralı adamı tekrar içeri götürmemi istediler. Sonunda adamı içeri getirdim ama çok geç oldu. Adam hastanede tedavi edilemedi ve yaralarından dolayı öldü” sözlerini kullandı.

KÖPEK ADAMI PARÇALARKEN KAHKAHA ATTILAR

Ebu Safiye'ye göre bir başka olayda da İsrail ordusuna ait kameralı köpekler keşif için hastaneye gönderildi. Köpeklerden biri tekerlekli sandalyeye bağlı yaşlı bir adama saldırıp onu parçaladı. Ebu Safiye, "Adam acı içinde çığlık attı. Çocuklar ve kadınlar sahnenin dehşetinden ağlıyordu. Kimseye yardım edemedim. Bu sahne kabusların ötesindeydi. Askerlerinden biri köpeği almaya geldi ve yaşlı adama ve köpeğin ona yaptıklarına gülüyordu" dedi.











