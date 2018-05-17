Gazze'deki katliamdan hiç utanmadı: Netanyahu tavuk dansı yaptı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de düzenlenen protestolarda 60'tan fazla kişiyi şehit etmesinin ardından Başbakan Netanyahu, hiçbir şey olmamış gibi kameralar karşısına geçerek dans etti.
Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsrailli Netta Barzilai'yi ağırlayan Netanyahu, kameralar karşısında 'Toy' (Oyuncak) isimli şarkının simgesi olan tavuk dansını yaptı.
Twitter hesabından da paylaştı
Ardından Netanyahu, Twitter hesabından şarkıcı Netta'yı etiketleyip İsrail bayrağı ve tavuk emojisiyle birlikte tavuk dansı performansını paylaştı.
🇮🇱🐔@NettaBarzilai pic.twitter.com/3cQtS6yNio
🇮🇱🐔@NettaBarzilai pic.twitter.com/3cQtS6yNio— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 Mayıs 2018