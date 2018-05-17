Gazze'deki katliamdan hiç utanmadı: Netanyahu tavuk dansı yaptı İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze katliamının üzerinden henüz 3 üç gün geçmesine rağmen Eurovision'u kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai ile birlikte kameralar karşısına geçerek dans etti.

17 Mayıs 2018, 15:19 Diğer