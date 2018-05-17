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DünyaGazzedeki katliamdan hiç utanmadı Netanyahu tavuk dansı yaptı
ORTADOĞU

Gazze'deki katliamdan hiç utanmadı: Netanyahu tavuk dansı yaptı

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze katliamının üzerinden henüz 3 üç gün geçmesine rağmen Eurovision'u kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai ile birlikte kameralar karşısına geçerek dans etti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, 60'tan fazla Filistinli'nin şehit edilmesinin ardından dans etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 60'tan fazla Filistinli'nin şehit edilmesinin ardından dans etti.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de düzenlenen protestolarda 60'tan fazla kişiyi şehit etmesinin ardından Başbakan Netanyahu, hiçbir şey olmamış gibi kameralar karşısına geçerek dans etti.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsrailli Netta Barzilai'yi ağırlayan Netanyahu, kameralar karşısında 'Toy' (Oyuncak) isimli şarkının simgesi olan tavuk dansını yaptı.

Twitter hesabından da paylaştı

Ardından Netanyahu, Twitter hesabından şarkıcı Netta'yı etiketleyip İsrail bayrağı ve tavuk emojisiyle birlikte tavuk dansı performansını paylaştı.

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