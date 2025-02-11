Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail hasta ve yaralıların Refah'tan çıkışını engelliyor

Hamas'ın, İsrail'in 19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini duyurmasının ardından Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.





İlaç girişi ile hastanelerin ve sağlık sektörünün yeniden inşası için gerekli malzemelerin geciktirildiği belirtilen açıklamada, "İsrail, hastaların ve yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışını kasten engelliyor" i fadesine yer verildi.





Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışına izin verilmesi gereken 150 hasta ve yaralıdan sadece 53 kişinin çıkış yapabileceği aktarılan açıklamada, İsrail'in 16 yaşında kanser hastası bir çocuğun seyahatine izin vermediğini ve bu çocuğun bugün çıkış yapacaklar listesinde bulunduğunu kaydetti.





Hamas'tan dün yapılan yazılı açıklamada, ateşkese uyulduğu ancak İsrail'in ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiği vurgulanarak söz konusu maddeler şöyle sıralanmıştı:

"Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşleri geciktirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alındı. Barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmedi. Tıbbı malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verildi"





Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.





Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.







