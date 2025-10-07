Gazzelilerden savaşın sona ermesi için 'Harekete geçin' çağrısı: Dünyanın gözü önünde öldürüldük ve hiçbir şey değişmedi

"İki yıl sonra dünyaya sesleniyorum. Gazze’deki kan dursun. Ölümü, terörü ve soykırımı durdurun. Gazze Şeridi’ne yönelik bu savaşı bitirin. Başkan Trump’ın bahsettiği cehennemi biz iki yıldır yaşıyoruz. Burada her yer cehennem. Arap ve İslam ülkelerine, Trump’a ve tüm dünyaya soruyoruz. Bu savaş daha ne kadar sürecek? Çocuklarımız ve ailelerimiz daha ne kadar öldürülme ve yerinden edilme acısını, bir yerden başka bir yere taşınma ıstırabını çekecek? Gerçekten umuyoruz ki bu sefer anlaşma gerçek olsun, sadece lafta değil ve savaş nihayet son bulsun"