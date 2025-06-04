Gazzelilerin sesi olmaya gidiyoruz

İsrail’in Gazze’ye yönelik yıllardır sürdürdüğü deniz ablukasına dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Katanya Limanı’ndan yola çıkan Madleen adlı yelkenli gemi, uluslararası kamuoyunun ilgisini yeniden Gazze’ye çevirdi. Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) tarafından organize edilen bu sembolik yolculukta, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı oyuncu Liam Cunningham ve Filistin kökenli Fransız AP üyesi Rima Hassan’ın da bulunduğu 12 kişilik bir ekip yer alıyor. Gemide bulunan Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu, Gazze’de yaşananlara karşı sessiz kalamadıklarını vurgulayarak hedeflerinin Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Ordu, Gazze’ye uygulanan abluka insanlığın utancı olduğunu, onlar da Gazzelilerin sesi olmaya geldiklerini dile getirdi.

Yola çıkmadan saatler önce bir drone saldırısına maruz kaldıklarını anlatan Ordu, buna rağmen geri adım atmadıklarını ifade etti. Ordu, “Karşımızdaki engeller ne olursa olsun denemeye devam etmemiz gerekiyor. Denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz” dedi. Ordu, “Biz aynı dili, ırkı, dini paylaşmasak da limanda kaldığımız süre boyunca İtalyan halkı bize kucak açtı. Sorun yardımın toplanmasında değil, ulaşmasında” kamuoyunun desteğiyle bu ablukayı kıracaklarına inandıklarını söyledi. Ordu, “Bizi durdurmaya çalışan tüm güçler gayrimeşrudur. Uzun vadede bu ablukayı kırmak imkânsız değil” diye konuştu. Yolculuk boyunca farklı ülkelerden gelen aktivistlerle aynı vicdanı paylaştıklarını vurgulayan Ordu, şöyle devam etti: “Aynı dini paylaşmıyor olabiliriz ama aynı acıya karşı ortak bir hassasiyet içindeyiz. Bu dünyada hâlâ insani değerleri savunan güzel insanlar var.”