Gazze'nin isimsiz şehitleri

Gazze’de adli tıp ekipleri işgalci İsrail'den getirilen cesetlerde işkence ve çürüme izlerine rastladığını belirtti. Teslim edilen cenazelerden 54'ü kimlik belirlemesi yapılamadan dün Deyr el-Balah’ta toprağa verildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşma çerçevesinde 165 cenazenin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı. Bakanlığa bağlı adli tıp ekipleri, Filistinlilerin korkunç koşullara maruz kaldığını vurguladı. Yetkililere göre, bazı cesetlerde gözle görülür işkence izleri görülürken bazıları da çürümüş halde teslim edildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Direktörü İsmail Al-Thawabta, iade edilen cenazelerin vücutlarında İsrail tarafından yapılan işkence izleri olduğunu söyledi. Yapılan resmi incelemelerde, bazı tutukluların asılarak ya da yakın mesafeden vurularak infaz edildiğini gösteren kanıtlar bulunduğunu aktaran Al-Thawabta, bu durumun "doğrudan infazları" işaret ettiğini belirtti. İsmail Al-Thawabta, "Cenazeler yaklaşık 5 gün boyunca tutuldu, bu süre zarfında her biri belgelendi, fotoğraflandı ve kişisel eşyalarıyla birlikte kayıt altına alındı. Ancak işkencenin yol açtığı bozulmalar nedeniyle kimlik tespiti mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.