Gazze'nin merkezini almak istiyor

İşgalci güç İsrail’in Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi hedef alan katliamları 24. günü geride bırakırken, hedefinin tam abluka altındaki bölgenin kalbini ele geçirmek olduğu değerlendiriliyor. İşgalci gücün yoğun bombardımanının ardından ikinci aşama diye belirttiği, Gazze’nin kuzeyinde çeşitli noktalardan giriş yaptığı görülüyor. Bu çerçevede hafta sonu kuzeyde Gazze içerindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya mahallelerine yakın tarım arazilerine konuşlanan işgalci güce ait zırhlı birlikler, evleri yoğun ateş altına alırken, çeşitli sızma girişimlerinde de bulunduğu görüldü. İşgalci güç dün de, Gazze’nin güneydoğusundan bir sızma girişimi yaparak, batıya doğru konuşlanma faaliyetine başladı. Yerel kaynaklar, işgalci gücün amacının, Gazze’nin farklı noktalarını birbirine bağlayan ve kuzey ile güney arasındaki geçişi sağlayan Selahaddin Caddesi üzerindeki kritik bir geçiş noktasına ulaşmak ve ele geçirmek olduğunu belirtti. İşgalcinin bu hedef gerçekleştirmesi durumunda, 7 Ekim öncesi 700 bine yakın kişinin yaşadığı Gazze şehir merkezini çevrelemeyi de başaracak. Dün gerçekleşen sızma girişiminde işgalci güce ait tankların bölgeden ayrılmaya çalışan içinde sivillerin bulunduğu iki aracı hedef aldığı belirtildi. Bölgede internet ve cep telefonu iletişimin kesilmesi nedeniyle, Gazze şehrinde duruma ilişkin net bir bilgi alınamıyor. Bölge sürekli işgalci güç tarafından hava bombardımanı ile vuruluyor. Sadece dün 600 nokta işgalci güç tarafından bombalandı.