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Dünya

Gazze’ye 150 yardım TIR’ı girdi

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara ‘insani ara’ mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne önceki gün 150 yardım TIR’ı girdi. 150 TIR’dan 4’ünün tüp gaz 3’ünün de yakıt taşıdığı bildirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı da Gazze'ye yardım kapsamında bölgeye 8 TIR daha gönderdi.

04:00 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 00:43 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara “insani ara” verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi’ne önceki gün yardım taşıyan 150 TIR girdi. Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, 150 TIR’dan 4’ünün tüp gaz 3’ünün de yakıt taşıdığını söyledi. Ebu Muhsin, insani yardım girişinin devam edeceğini söyledi.

İHH’dan yemek ve hijyen malzemesi

İHH İnsani Yardım Vakfı da, Gazze’ye yaptığı insani yardım çalışmaları kapsamında bölgeye 8 TIR daha yardım gönderdi. AFAD ve Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze’ye ulaştırılacak yardımlar, İstanbul’dan kuru yük gemisine yüklenerek Mersin Limanı’na doğru yola çıktı. Mersin Limanı’nda AFAD’a teslim edilecek yardımlar, Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze’ye ulaştırılacak. İHH tarafından gönderilen 8 TIR’da 166 bin 752 konserve, 120 bin maske, 25 bin 32 ıslak mendil, 15 bin 528 çocuk bezi, 8 bin 64 kadın pedi ve 2 bin 700 hasta bezi yer alıyor.



#Gazze
#İnsani Yardım
#İsrail
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