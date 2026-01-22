Gazze’yi anlatmaya felaket kelimesi yetersiz

İsrail’in iki yıl boyunca ağır bombardımanlarla yerle bir ederek soykırım işlediği Gazze’de, Filistinliler ağır insani şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.
Soğuk hava şartları, çadırlarda ve ağır hasar görmüş binalarda yaşamaya mecbur kalan Filistinlilerin mağduriyetlerini artırıyor. 10 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, insani yardımların girişini de hâlâ engelliyor. Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Proje Koordinatörü Hunter McGovern, Gazze'deki durumu tarif etmek için "felaket" kelimesinin dahi yetersiz kaldığını söyledi. Gazze’deki son durumu değerlendiren McGovern, "Çok sayıda kişi derme çatma plastik barınaklarda yaşıyor. Plastik barınaklarda olmayanlar ise şiddetli rüzgarlar ve yağmurlardan yıpranmış eski çadırlarda kalıyor. İnsanlar savaşta o kadar çok şey kaybettiler ki birçok kez işe gidip eve döndüklerinde evlerinin yıkıldığını anlatan sayısız hikaye var. Hiçbir şeyleri yok ve gerçekten elverişsiz hava koşullarında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yetişkinler bile soğuktan ölüyor. Durumu tarif etmek için 'felaket' kelimesi bile yetersiz kalır" diye konuştu.
YETERLİ MALZEME YOK
McGovern, esas sorunun ıslaklık ve insanların kendilerini kurutamaması olduğunu, kuru kalınmadığında inanılmaz derecede yüksek risk altında kaldıklarını anlattı. Bir süre önce dolu yağdığını ve şiddetli rüzgarlarla birlikte yarım santimetre çapında buz parçalarının gökyüzünden düştüğünü anımsatan McGovern, "Bu yüzden sokağa çıktığınızda, bu insanların çamur içinde, korkunç hijyen koşullarında yaşadıkları çok açık” cümlelerini sarf etti. İsrail’in engellemeleri nedeniyle MSF olarak şu anda tedarik konusunda sıkıntı çektiklerini belirten McGovern, "Yeterli barınak malzemesi olmadığı, yardımın gelmediğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı. İsrail'in bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerini yasaklamasına da değinen McGovern, "Gazze kentindeki projemde yaklaşık
2 bin 900 kişiden oluşan bir
hasta grubumuz var. MSF yasaklanacak kuruluşlar listesinde. Bu insanlar tıbbi hizmetlerimize çok bağımlı, yardım kuruluşlarının desteği yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.