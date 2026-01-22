Gazze’yi anlatmaya felaket kelimesi yetersiz

Soğuk hava şartları, çadırlarda ve ağır hasar görmüş binalarda yaşamaya mecbur kalan Filistinlilerin mağduriyetlerini artırıyor. 10 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, insani yardımların girişini de hâlâ engelliyor. Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Proje Koordinatörü Hunter McGovern, Gazze'deki durumu tarif etmek için "felaket" kelimesinin dahi yetersiz kaldığını söyledi. Gazze’deki son durumu değerlendiren McGovern, "Çok sayıda kişi derme çatma plastik barınaklarda yaşıyor. Plastik barınaklarda olmayanlar ise şiddetli rüzgarlar ve yağmurlardan yıpranmış eski çadırlarda kalıyor. İnsanlar savaşta o kadar çok şey kaybettiler ki birçok kez işe gidip eve döndüklerinde evlerinin yıkıldığını anlatan sayısız hikaye var. Hiçbir şeyleri yok ve gerçekten elverişsiz hava koşullarında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yetişkinler bile soğuktan ölüyor. Durumu tarif etmek için 'felaket' kelimesi bile yetersiz kalır" diye konuştu.