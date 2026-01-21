Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Azerbaycan Trump’ın "Gazze Barış Kurulu" davetini kabul etti

Azerbaycan Trump’ın "Gazze Barış Kurulu" davetini kabul etti

10:5921/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Gazze Barış Kurulu’na katılan ülkelere Azerbaycan'da eklendi.
Gazze Barış Kurulu’na katılan ülkelere Azerbaycan'da eklendi.

Azerbaycan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olma davetinin kabul edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Azerbaycan, her zaman olduğu gibi uluslararası iş birliğine, barışa ve istikrara aktif olarak katkıda bulunmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu’na katılan ülkelere her gün bir yenisi ekleniyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Ocak’ta Barış Kurulu adlı uluslararası bir organizasyonun kurulması yönünde karar aldığını duyurduğu ve bu kapsamda Azerbaycan’ı da konseye kurucu üye olmaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada,
"Azerbaycan daveti kabul etmiş ve ABD’ye Barış Kurulu’nun kurucu üyesi olma niyetini iletmiştir. Azerbaycan’ın Barış Kurulu üyeliğinin resmi teyit mektubu ABD’ye gönderilecek ve gerekli prosedürler çerçevesinde uygun adımlar atılacaktır. Azerbaycan, her zaman olduğu gibi uluslararası iş birliğine, barışa ve istikrara aktif olarak katkıda bulunmaya hazırdır"
ifadeleri kullanıldı.



#Azerbaycan
#Donald Trump
#Gazze Barış Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON AÇIKLAMALAR: 12. Yargı Paketinde af var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?