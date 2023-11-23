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Dünya

Gazze’yi tek mahalleye sıkıştıracak

Filistinlileri 'güvenli bölge’ yalanıyla Gazze’nin güneyine süren İsrail şimdi “Mawasi Planı”nı devreye sokmaya çalışıyor. İsrail ordusu, hayatta kalmak isteyen Filistinlilerin güneydeki 6,5 kilometrekarelik Mawasi Mahallesi'ne gitmelerini istedi. Mawasi’nin haritasını da paylaşan işgalci ordu, Gazze’nin geri kalan kısmına yoğun saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Planın, Filistinlileri topraklarından söküp atma çabasının son ayağı olabileceği belirtiliyor.

Dış Haberler
04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:31 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İşgalci İsrail, çeşitli bahanelerle Gazze’deki Filistinlileri tarihsel topraklarından çıkararak bölgeyi insansızlaştırma planlarına tüm hızıyla devam ediyor. Terör devleti, bu çerçevede son olarak Gazze’nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı’nın batısında, sahil şeridinde bulunan bölgeye sıkıştırmaya yönelik “Mawasi Planını” devreye aldı.

Yine “güvenli bölge” yalanı

Buna göre hayatta kalmak isteyen Filistinliler, evlerini terk ederek Gazze’nin güneyindeki sözde “güvenli bölge” diye belirlenen 6.5 kilometrekarelik Mawasi isimli mahalleye sıkıştırılacak.

Terör devleti, kara operasyonuna başlarken sadece “bölgeyi terör örgütlerinden temizleme” hedeflediğini açıklarken, zamanla ağız değiştirip Gazze’nin kuzeyinde nüfusun azaltılması planını dillendirmeye başlamıştı. Daha sonra güney kısımların “güvenli” olduğunu duyuran işgalci güç, şimdi bu söyleminden de vazgeçmiş görünüyor. Artık güney beldeleri de yoğun bombardımana tutulurken, işgalci ordu artık Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönmesi için izin vermeyeceğini belirterek güneydeki Mawasi’yi yeni “güvenli bölge” ilan etti. Mawasi’nin haritasını da paylaşan işgalci ordu, yakında Gazze’nin diğer bölgelerinde yoğun saldırıların yaşanacağını duyurdu.

Refah kapısı’na dayadı

Mawasi, Gazze’nin güneyinden Mısır’a geçilen Refah Sınır Kapısına uzanan dar bir şerit şeklinde konumlanıyor. İşgalci ordudan yapılan açıklamada, Filistinlilerin Mawasi’deki “güvenli alana” gitmeleri istenirken, bölgeye “insani yardım” ulaştırılacağı açıklandı. İşgalci güç ayrıca planın Mısır, ABD ve bazı diğer ülkelerle yapılan müzakereler sonucunda alındığını duyurdu.

Mısır: Sınırdan geçeni vururuz

7 Ekim’den bu yana terör devletinin yetkilileri tarafından zaman zaman dillendirilen Filistinlileri Sina Çölü’ne sürme planlarına karşı çıkan Mısır, bir kez daha uyarıda bulundu. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin Filistinlilerin Mısır’a geçişini engellemek için “askeri seçenekler dahil tüm tedbirleri” alacağını açıkladı. Medbuli, “Mısır, sınır güvenliği garanti edecek hiçbir tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir” şeklinde konuştu.

Han Yunus'u dümdüz edelim

İşgalci güç İsrail'de siyasilerden etnik temizlik çağrıları da gelmeye devam ediyor. Son olarak, eski İsrail Adalet Bakanı Ayalet Şaked İsrail'in Kanal 13 kanalında katıldığı bir programda, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampının bombardımanlarla dümdüz edilmesi çağrısında bulundu. Irkçı bakan, "Han Yunus'u dümdüz ettikten sonra, yaptığımız yıkımı avantaja çevirip, tüm ülkelerden 20 bin veya 50 binlik kotalarla Filistinlileri almaları, (Gazze'deki) 2 milyonluk nüfustan böylece kurtulmamız gerekiyor. Gazze için çözüm budur" skandal sözleriyle etnik temizliği savundu.



#İsrail
#Filistin
#Soykırım
#politika
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