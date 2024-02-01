Genelkurmay Zelenski'ye kazan kaldırdı

Zaluzhnyi’ye yakınlığıyla bilinen muhalif milletvekili Oleksi Goncharenko’nun İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, ikili arasındaki temel sorunun Cumhurbaşkanlığı tarafından Zaluzhnyi’nin siyasi açıklamalar yapmasından duyulan rahatsızlık olduğu belirtildi. Sosyal medyada yayılmaya başlayan dedikoduların ardından savunma bakanlığı da açıklama yapmış, genelkurmay başkanının görevden alındığı bilgisinin doğru olmadığını aktarmıştı. Ancak Goncharenko, Zelenski’nin bu fikirden vazgeçmediğini ve savunma bakanını da arkasına alarak istifayı kabul etmeyen Zaluzhnyi'yi görevden alabileceğini söyledi. Zaluzhnyi'nin özellikle savaşın Ukrayna için iyi gitmediğine dair yorumların Zelenski’yi rahatsız ettiği ve istifa baskısının bu sebeple gerçekleştirildiği kaydedildi. Zaluzhnyi’nin yerine geçmesi en muhtemel kişinin, askeri istihbaratın başındaki Kyrylo Budanov olduğu kaydedildi. Budanov’un sene başında görevden alınan Oleksi Reznikov'un yerine de ismi geçmişti.