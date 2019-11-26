Dünya Gerekçe yine aynı "Terör eylemlerine karışmak" İsrail güçleri Batı Şeriada 12 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

Gerekçe yine aynı "Terör eylemlerine karışmak": İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Gerekçe yine aynı "Terör eylemlerine karışmak": İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 12 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Bir Filistinliyi 5 İşgalci İsrail polisi tutukluyor.
Bir Filistinliyi 5 İşgalci İsrail polisi tutukluyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Filistinliler gözaltı merkezlerinde tutuluyor

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Gözlerini bağlayıp kilometrelerce yürüttüler
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Gözlerini bağlayıp kilometrelerce yürüttüler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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