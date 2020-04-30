Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Gine Bissauda koronavirüs Başbakan ve üç kabine üyesi enfekte oldu
AFRİKA

Gine Bissau'da koronavirüs: Başbakan ve üç kabine üyesi enfekte oldu

Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ile birlikte 3 kabine üyesine koronavirüs bulaştı. Virüs bulaşan kişiler arasında Gine İçişleri Bakanı Botche Cande de yer alıyor. Başbakan Nabiam koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Nuno Gomes Nabiam
Nuno Gomes Nabiam

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişinin yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Cande de virüse yakalandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Başbakan sosyal medyadan duyurdu

Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Kovid-19'la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.

Gine Bissau'da son durum

  • Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Abone Ol Google News
Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Tarihi projeye rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
Otobüsle seyahat edecekler dikkat

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

​Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu.
ABD'ye ikinci sevkiyat

ABD'ye ikinci sevkiyat

Türkiye'den koronavirüsün merkez üssüne yeni yardım uçağı.
Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Koronayı yenen doktor immün plazmayla hastasını kurtardı.
Talep patlaması<br>fiyatları vurdu

Talep patlaması
fiyatları vurdu

Sebze-meyve fiyatlarında artış yaşanıyor.

Dünya umutlu

Dünya umutlu

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. ​
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
15 hazirana <br>kadar uzatıldı

15 hazirana
kadar uzatıldı

​Hak kaybı yaşanmaması için yeni karar.
Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıklar düşüyor

Balkanlar'dan gelen sağanak etkili olacak.
Kanımı <br>sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
Karantina biter bitmez akın ettiler

Karantina biter bitmez akın ettiler

17 gün sonra evlerden ilk kez gece yarısı çıktılar.
'Darbe'<br> imasına tepki

'Darbe'
imasına tepki

​Altun: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz.
Gine'de koronavirüs

Gine'de koronavirüs

​Başbakan ve üç kabine üyesi enfekte oldu.
8 bin işçi<br>aralıksız çalışıyor

8 bin işçi
aralıksız çalışıyor

​İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.