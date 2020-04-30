Gine Bissau'da koronavirüs: Başbakan ve üç kabine üyesi enfekte oldu Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ile birlikte 3 kabine üyesine koronavirüs bulaştı. Virüs bulaşan kişiler arasında Gine İçişleri Bakanı Botche Cande de yer alıyor. Başbakan Nabiam koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 30 Nisan 2020, 05:06 Son Güncelleme: 30 Nisan 2020, 10:26 AA