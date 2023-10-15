Gitmek ölmekten beter

Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çeviren Siyonist İsrail hükümeti, “sivillere zarar gelmemesi” kılıfı altında 1 milyondan fazla insanın 24 saat içerisinde Kuzey Gazze’den güneye gitmesi talimatı verirken, insanlık dışı talebi reddeden Filistinliler vatanları için direnmeye devam edeceklerini belirtti. Yaşananların savaş suçu olmasının yanında, İsrail destekçileri tarafından bile böylesine bir planın “uygulanabilir ve gerçekçi” olmadığı belirtilirken, işgalci güç katliam planından geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Nihai olarak amacının Filistinlileri yurtlarından çıkarıp Sina Çölü’ne sürmek olduğu yönünde işaretler veren Siyonist hükümete bölge ülkelerinden ve uluslararası organizasyonlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Evlerini terk edip güvenli bölgelere sığınmak isteyen kişilerin konvoyuna da saldırı yapılıyor.

GİTMEK, ÖLMEKTEN DAHA BETER

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve pek çok Batı ülkesini arkasına alan Siyonist hükümetin soykırım planına karşı durmaya çalışan Gazzeliler, bölgede bulunan basın mensuplarına topraklarını terk etmenin, orada ölmekten daha kötü olduğunu belirtti. İşgalci gücün katliam planına rağmen Gazze’nin kuzey bölgelerinden şu ana kadar büyük bir kaçış yaşanmadı. 20 yaşındaki Gazzeli Muhammed, “Ben burada doğdum ve burada öleceğim. Burayı terk etmek bir utançtır” açıklamasında bulundu. Gazze’de bir meydan da toplanan Filistinliler de “Buradan çıkarsak sadece cennete gideriz” şeklinde slogan attılar.

İsimlerini ellerine yazıyorlar

Öldürülen Filistinliler nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin morglarında yer kalmazken, bazı cesetler de yakınlarının kendisini teşhis etmesi için bekletiliyor. Gazze’de bazı çocukların, hava saldırısında ölmeleri halinde aile üyelerinin cesetlerini teşhis edebilmeleri için isimlerini avuçlarına yazmaya başladığı belirtildi.

Gitmek isteyenler için de yer yok

Soykırıma uğramamak için bölgeden ayrılmak isteyen bazı Gazzeliler ise gidecek hiçbir yerin olmadığını söylüyor. Daha önce Gazze Şeridi’nin güneyinde Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kurumlar, sığınmacı limitini doldurduklarını ve bir sınıfta 60 kişinin yaşamaya çalıştığı bilgisini verdi.

Müttefikleri bile ikna olmadı

Siyonist hükümetin 24 saatte Gazze’yi boşaltma çağrısı, katliamlarını koşulsuz destekleyen müttefiklerinin dâhi tepkisine yol açtı. AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in talebini “gerçekçi değil” diye değerlendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, İsrail’in çağrısını yerine getirmenin “çok güç bir iş olacağını” belirterek bölgenin halihazırda çatışmaların sürdüğü yoğun nüfuslu bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti. BM de İsrail’in talebinin yerine getirilmesinin imkansız olduğu belirtilerek, bu planın insani açıdan korkunç sonuçlara yol açabileceği uyarısını yapmıştı.

Sina planına tepki sürüyor

Öte yandan Siyonistlerin Filistinlileri Sina Çölü’ne sürme planını artık yüksek sesle dillendiriliyor. İsrailli diplomat Danny Ayalon, Filistinlileri yerlerinde etme fikrini destekleyerek “Gazzelilere plajlara gidin ya da boğulun demiyoruz. Sina çölüne gidin. Uluslararası toplum onlara şehirler inşa edecek ve onlara yiyecek verecek” şeklinde konuştu. Mısır’dan sonra Ürdün de plana tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Gazze’deki insanların evlerini terk etmeye zorlanmasını “uluslararası hukukun alenen ihlali” olarak nitelendirdi. Safadi, Filistinlilerin yeni bir göçe zorlanmasının bölgeyi daha geniş bir çatışmaya iteceğini bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da, İsrail’in Gazzelilerin evlerini zorla boşatmaları çağrısını ve devam eden saldırıları şiddetle kınadı.

Refah yakınında toplanıyorlar

Gazze’den çıkmak isteyen çok sayıda Filistinlinin ise Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı yakınında toplanmaya başladığı belirtildi. Gazzelilerin bölgeden ayrılabilmesi için Mısır hükümetinin sınır kapısını açması gerekiyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Gazze sınırında güvenliği artırmaya devam eden Mısır’ın geçişleri engellemek için sınıra bir duvar ördüğü görüldü. Sınırın Mısır tarafı açık kalmayı sürdürürken, Gazze tarafı hafta içerisinde kapatılmıştı.

İİT’ye toplanma tepkisi

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT), İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, 18 Ekim'de olağanüstü toplanacağını açıklaması, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Günlerdir devam eden katliamlarına yenilerini ekleme sinyali veren İsrail’in eylemlerine karşı toplanma tarihinin çok geç olduğu yönünde eleştiriler dillendirildi. İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Cidde’de, "Gazze'deki Filistin-İsrail çatışması kaynaklı gerilimi görüşmek için" dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağı açıklanmıştı.

Mısır’a göç olmayacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail’in ‘Gazze’yi terk edin’ tehdidine rest çekti. Heniyye, paylaştığı video mesajında, Filistinlilerin topraklarını bırakmayacaklarını vurgulayarak, “Gazze halkı toprağına kök salmıştır, vatanına sımsıkı bağlıdır, toprağını terk etmeyecek, göç etmeyecektir. Mısır’daki kardeşlerime şunu söylüyorum; bizim kararımız topraklarımızda kalmaktır. Gazze’den Mısır’a göç olmayacak” dedi.











