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Dünya Gizli ziyaret ortaya çıktı Netanyahu ile görüşecekti iptal etti
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Gizli ziyaret ortaya çıktı: Netanyahu ile görüşecekti iptal etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı gizli görüşme deşifre olunca ziyareti iptal ettiği öne sürüldü. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bugüne kadar ABD ziyareti gerçekleştirmeyen Selman’ın, söz konusu ziyarette aleyhinde kampanya yapılmasından endişe ettiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş zanlısı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığı iddia edildi. Londra merkezli Middle East Eye haber sitesinde yayınlanan David Hearst imzalı habere göre, Veliaht Prens, gizli toplantının medyaya sızmasından sonra bu planı iptal etti.

NORMALLEŞMEYE İŞARET

Hearst'ün haberine göre, Muhammed bin Selman, 31 Ağustos Pazartesi günü Washington'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelecekti. Ancak görüşmenin deşifre olmasıyla Veliaht Prens, ABD Kongresi'nde aleyhinde bir kampanya yapılmasından endişe ederek ziyareti iptal etti. Ziyarette MBS'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'ın da İsrail'i tanıdığını açıklamasını beklenmediği ancak görüşmenin Riyad'ın İsrail ile ilişkileri normalleşme yolunda olduğuna dair en büyük işaret olduğu kaydedildi.

TRUMP VE KUSHNER'DEN BASKI

Hearst, MBS'nin ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump ve damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu MBS destekçileri tarafından Prens Selman'ın çizmeye çalıştığı "barış yanlısı" imasını yeniden canlandırmanın bir yolu olarak görüldüğünü de yazdı. Siteye konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen Suudi bir yetkili, MBS'nin Netanyahu ile "el sıkışmaya" çok da sıcak bakmadığını ancak Trump ve Kushner'in bu konuda baskı yaptığını söyledi. Kaynak, "MBS'nin Trump'ın kazanmasına ihtiyacı var. Trump, büyük kuzeni Muhammed bin Nayef'in görevden alınmasını kabul ederek onun veliaht prens olmasına izin verdi. Trump ona meşruiyet ve ardından Kaşıkçı cinayeti, Ritz-Carlton'da hapsetmesi, Katar kuşatması da dahil her şey için siyasi kılıf sağladı. Demokratlardan MBS için gelen mesajlar cesaret verici değil" ifadelerini kullandı.

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Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürüldüğü günlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hedefinde çok kritik bir isim daha vardı. Bu isim Suudi Arabistan'ın en mahrem sırlarını bilen ve içişleri bakanlığında 40 yıl görev almış Saad el Cebrî idi. Peki Saad Cebri neden Prens Muhammed bin Selman'ın hedefindeydi? Cinayet için görevlendirilen Kaplan Timi nasıl başarısız oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı:


Turki’yi kendi uçağıyla kaçırmış

  • 2016 Şubat ayında ortadan kaybolan muhalif Suudi Prensi Sultan bin Turki’nin İsviçre’den Riyad’a Veliaht Prens bin Selman’ın uçağıyla kaçırıldığı ortaya çıktı. ABD merkezli Vanity Fair dergisinin internet sitesinde yer alan makaleye göre, uçağın pilotluğunu 2 yıl sonra Kaşıkçı suikastını organize edecek olan Suud el-Kahtani yapıyordu. 2003’te de kuzeni Prens Abdulaziz tarafından İsviçre’den Riyad’a kaçırılan Turki, 11 yıllık esaretten sonra serbest bırakılmıştı. Kraliyet Ailesi’ne eleştirilerini sürdüren Turki, 2015’te Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in göreve gelmesinin ardından iktidara yükselen oğlu Veliaht Prens bin Selman’ın, kendisine yardım edeceğine inanıyordu.
  • KORUMALARINI DİNLEMEDİ
  • Kraliyet ailesinden gönderilen gelirleri kesilen Türki, Mısır’daki babasından aldığı davette, kendisini Kahire’ye götürmek üzere özel bir uçak gönderileceğini öğrendi. Babasını görmek için sabırsızlanan Türki, pek tanımadığı Veliaht Prens bin Selman’a güvendi. Türki’nin korumaları, uçağa binmemesini, bunun bir tuzak olduğunu ve uçağın Kahire’ye inmeyeceğini söylemelerine rağmen onu ikna edemediler. Riyad’a inen uçaktan kabin ekibiyle çıkan Türki, bir daha ortalarda gözükmedi.

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