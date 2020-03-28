Dünya Gönüllü kadınlar kolları sıvadı Halk eğitim merkezleri maske üretimde önemli rol oynuyor
KORONAVİRÜS

Gönüllü kadınlar kolları sıvadı: Halk eğitim merkezleri maske üretimde önemli rol oynuyor

Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesindeki halk eğitim merkezindeki gönüllü kadınlar destek amacıyla maske üretmeye başladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Sarıyahşi Kaymakamlığının desteğiyle halk eğitim merkezindeki maskelerin üretiminde 12 kursiyer ve gönüllü kadın görev alıyor. Maske ihtiyacının karşılanmasında destek olabilmek için canla başla çalışan kadınların kimisi kesim kimisi ise dikim aşamasında görev alıyor.
Sarıyahşi Kaymakamlığının desteğiyle halk eğitim merkezindeki maskelerin üretiminde 12 kursiyer ve gönüllü kadın görev alıyor. Maske ihtiyacının karşılanmasında destek olabilmek için canla başla çalışan kadınların kimisi kesim kimisi ise dikim aşamasında görev alıyor.

Üretimle ilgili bilgiler veren Sarıyahşi Kaymakamı Hamza Selçuk, bu süreçte maske bulma anlamında zorluklar yaşanabildiğine dikkat çekerek, “Biz de ilk başta kendi ilçemizde bu zorlukları yaşamayalım, diye, halk eğitim merkezimizdeki kursiyerlerimiz ve gönüllü bayanlarımızla birlikte maske üretmeye başladık. Daha çok yeni olmamıza rağmen günde yaklaşık bin tane maske üretiyoruz. Hedefimiz bu sayıyı günde beş bine çıkarmak” dedi. Ürettikleri maskeleri de ilçedeki hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıttıklarını dile getiren Selçuk, “Şu an için sadece maske üretiyoruz. Bundan sonraki süreçte koruyucu önlükler ile bonelerden de üretmeyi düşünüyoruz. Diğer ilçelerden ‘bize de gönderin’ diye talepler gelmeye başladı” diye konuştu.

Hamza Selçuk

ZORLU SÜRECE KATKI

  • Kaymakam Selçuk, halk eğitim merkezinde daha önce maske üretiminin olmadığını koronavirüs vakalarının görülmesiyle üretime başladıklarını belirterek, “Daha önce insanlara hobi kazandırmaya ya da bazı sertifika kazandırmaya yönelik faaliyetler yapılırken şu anda kendi imkanlarımızla bir üretim yapıyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte biz de kendi ilçemizde kendi insanımızla tüm personelimizle bir katkı sunmak istedik” ifadelerini kullandı. Maskelerin steril olmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Selçuk, şunları söyledi: “Atölyelerde sterilizasyon çalışması yapıldıktan sonra üretime başlanıyor. Ayrıca atölyeye her giriş çıkışta eller dezenfekte ediliyor. Daha sonra da sterilizasyon işleminden geçirdiğimiz maskelerimizi paketleyip dağıtıyoruz.”

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