Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Google’da güvenlik krizi: Şirket bilgileriyle bahis oynayan çalışan gözaltına alındı

Google’da güvenlik krizi: Şirket bilgileriyle bahis oynayan çalışan gözaltına alındı

10:5828/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Google çalışanına şirket verileriyle bahis suçlaması.
Google çalışanına şirket verileriyle bahis suçlaması.

ABD’de bir Google çalışanının, şirket içi gizli bilgileri kullanarak çevrim içi tahmin ve bahis platformu “Polymarket” üzerinden milyonlarca dolarlık kazanç elde ettiği iddiası gündem oldu. Hakkında dava açılan çalışanın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

ABD'de bir Google çalışanının, şirket içi bilgileri kullanarak çevrim içi tahmin ve bahis platformu "Polymarket" üzerinden bahis oynayıp yüksek miktarda kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında dava açıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan Michele Spagnuolo hakkında, şirket bilgilerini kullanarak Polymarket platformunda yaptığı bahisler nedeniyle dava açıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 1,2 milyon dolar kazanç elde etti

Açıklamada, Spagnuolo'nun Google'daki pozisyonu sayesinde erken erişim sağladığı şirket içi bilgileri kullanarak bahis oynadığı ve bu yolla yaklaşık 1,2 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi.

Google tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise gizli şirket bilgilerinin bahis amacıyla kullanılmasının şirket politikalarını ihlal ettiği ve çalışanın görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.




#ABD
#Bahis
#Google
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu! 7 ve 9. sınıf yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?