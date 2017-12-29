Gözaltına alıp fidye istiyor

Filistin terör dozajını her gün giderek artıran İsrail, bölgede yaşayan Müslümanlara hem maddi hem de manevi zarar vermeye devam ediyor. Sivil vatandaşlara yönelik şiddetin en üst düzeyde yaşandığı bölgede, çocuklar önce gözaltına alınarak, çeşitli işkencelere maruz kalıyor. Daha sonra ise yüksek meblağlı kefaletlerle serbest bırakılıyor. 2017 yılında 14-25 yaş arası 400’den fazla çocuğa kefaletle serbest bırakan İsrail, çocuk başına ise 10 ila 15 bin şekel (11- 16 bin TL) arasında para talep ediyor. Bu yıl İsrail’in çocukların özgürlüğü üzerinden elde ettiği kazanç 6 milyon TL’yi aştı.

7 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLU

Özellikle çocukların özgürlüğü üzerinden para kazanan İsrail’in, bu yolu denemesinin en önemli nedeni ise Filistinli ailelerin gerçekten fakir olması. Ailelerin kefalet paralarını ödeyemeyeceğinden emin olan işgalciler, bu nedenle miktarları yüksek tutuyor. Filistinli Müslümanlar kendi aralarında geliştirdikleri dayanışma kültürü ile, söz konusu paraları toplayarak çocukları İsrail zindanlarından kurtarıyor. Israil zindanlarında halen 7 bin Filistinli tutuklu bulunurken, 300’ü çocuk 591 kişi ise müebbetle yargılanıyor. Önceki gece Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 14 Filistinliyi daha gözaltına alındı.

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Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için 3 bin dernek kurulan İsrail’de, sadece Elad Derneği 1.5 milyar dolar gelire sahip. Öte yandan Kudüs Belediyesi, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için hazırlanan projelere 1 milyon dolar destek verirken, Müslümanlar'ın Kudüs’e aktardığı yıllık para 15 milyon doları geçmiyor.

Tamimi’ye sansür

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi’nin twitter hesabı kapatıldı. Hesabın takipçi sayısının bir haftada 3500'den 14 bin'e çıkması üzerine kapatıldığı iddia edildi. Tamimi’nin akrabaları da hesabın twitter tarafından kapatıldığını belirtti.

Filistinliler sosyal medyada Tamimi’nin twittter hesabının yeniden açılması için kampanya başlattı.