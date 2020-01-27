Güney Kore koronavirüs sebebiyle alarm seviyesini yükseltti

Ülkede, geçen hafta, Vuhan kentinden tüm demiryolu ve havayolu seferleri durdurulmuş, karayolu bağlantıları bloke edilmişti.

Güney Kore, Çin'de ortaya çıkan ve Güney Kore'de 4 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı bulaşıcı hastalık alarm düzeyini artırdı.

Güne Kore haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, alarm düzeyinin yükseltilmesiyle karantina denetimlerinin, ülkeye giriş çıkışlardaki kontrollerin, virüs taşıdığından şüphelenilen kişilere yönelik tedbirlerin artırılacağı belirtildi.

Tedbirler kapsamında havaalanlarında ve limanlarda karantina denetim noktalarına sağlık kurumları ve güvenlik güçlerinden daha fazla personelin sevk edileceği ifade edildi.

Vuhan'dan gelen tüm yolculara sağlık taraması yapılacak

Ülkede dün 4. koronavirüs vakası tespit edilirken, Devlet Başkanı Moon Jae-in koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden Güney Kore'ye gelen tüm yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi talimatı verdi.

Moon, ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep etti.

Virüsün kontrol altına alınması için askeri doktor ve sağlık personeli ile askeri tesislerin devreye sokulmasını isteyen Moon, virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin takip edilmesi ve kamuoyunun sürekli bilgilendirmesi için enformasyon kanallarının açık tutulmasını istedi.

Öte yandan, Vuhan'da bulunan Güney Kore vatandaşlarının tahliye edilmesi için özel uçak seferleri yapılması planlanıyor.

Ülkede, geçen hafta, Vuhan kentinden tüm demiryolu ve havayolu seferleri durdurulmuş, karayolu bağlantıları bloke edilmişti.

DÜNYA Virüs Avrupa’ya sıçradı

"Vuhan Virüsü"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam ve Malezya, ülkelerinde virüsü taşıyan vakaların olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip koronavirüs çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD ve Avustralya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 80 kişinin ölümüne yol açarken, virüs bulaşan kişi sayısının 2 bin 744'e ulaştığı bildiriliyor.