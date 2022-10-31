Dünya Kuzey Korede gerilim tırmanıyor Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatına başladı
AMERİKA ASYA

Kuzey Kore'de gerilim tırmanıyor: Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatına başladı

Kuzey Kore’nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve yeni nükleer test beklentisi Kore Yarımadası’nda gerilimi arttırdı. Güney Kore ve ABD, Kore Yarımadası’ndaki güvenlik endişeleri nedeniyle ortak hava tatbikatına başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatına başladı
Foto/arşiv

Kuzey Kore’nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve yeni nükleer test beklentisi Kore Yarımadası’nda gerilimi artırırken, Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına bugün başladı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin F-35A, F-15 ve KF-16 savaş uçakları da dahil yaklaşık 140 savaş uçağını kullandığı tatbikata, ABD ordusunun Japonya’daki Amerikan üssünden kalkan F-35B hayalet avcı uçakları da dahil yaklaşık 100 uçakla katıldığı bildirildi. Toplam bin 600’den fazla sorti yapmayı planlayan müttefik kuvvetlerine, Avustralya’nın ise KC -30A çok rollü tanker uçağıyla destek vereceği öğrenildi. Tatbikatın 4 Kasım’a kadar devam etmesi planlanıyor.

Güney Kore yasta: Can kaybı 153'e yükseldi
DÜNYA
Güney Kore yasta: Can kaybı 153'e yükseldi

Kuzey Kore tehdidi büyüyor

Kuzey Kore bu yılın başından bu yana aralarında kısa ve uzun menzilli balistik füzeler ile seyir füzelerinin de bulunduğu 28 füze denemesi gerçekleştirmiş, Güney Kore Kuzey Kore eksenli gerginlik Kore Yarımadası’ndaki güvenlik endişelerini artırmıştı. Gelişmelerin ardından Seul ve Washington’un bölgede ortak hava tatbikatı yapacağı açıklanırken, tatbikatın iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği kamuoyuna yansımıştı.

Japonya'dan Kuzey Kore önlemi: Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak
DÜNYA
Japonya'dan Kuzey Kore önlemi: Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak

Rusya yeni nükleer denizaltısını hareketlendirdi: 16 balistik füze taşıyor
FOTOĞRAF 15
Title
Rusya'nın 16 balistik füze taşıyabilen nükleer denizaltısını test ettiği açıklandı.
Title
Rus general Nikolay Yevmenov, Rus Düzenli Donanması'nın kuruluşunun 326. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, nükleer enerjili en yeni stratejik denizaltı \"Generalissimo Suvorov\"un test edildiğini belirtti.
Title
Donanma şefi, denizaltının Severodvinsk kentindeki Rusya'nın en büyük gemi inşa tesisi olan Sevmash işletmesinde inşa edildiğini söyledi.
Title
Generalissimo Suvorov, Rusya'nın 4'üncü nesil balistik füze denizaltılarının 6'ncı gemisi ve geliştirilmiş Borei-A sınıfının 2'nci seri üretim gemisi olarak biliniyor.
Title
Borei-A sınıfı gemi, nükleer savaş başlığı kullanılabilen Bulava sınıfı füzelerden 16 tane taşıyabiliyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rusya yeni nükleer denizaltısını hareketlendirdi: 16 balistik füze taşıyor
Rusya yeni nükleer denizaltısını test ettiğini açıkladı. Dev denizaltının nükleer savaş başlığı kullanılabilen Bulava sınıfı füzelerden 16 tane taşıyabildiği öğrenildi.
İmzalı bordrodikkate alınacak

İmzalı bordro
dikkate alınacak

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.
Hindistanda faciaCan kaybı artıyor

Hindistan'da facia
Can kaybı artıyor

Yetkililer köprünün çökme nedenini tek bir şeye bağladı.
8. Türk TıpDünyası Kurultayı

8. Türk Tıp
Dünyası Kurultayı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı.

​Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kepenk indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.