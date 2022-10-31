Güney Kore yasta: Can kaybı 153'e yükseldi

Güney Kore’nin başkenti Seul’de önceki gece Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdiham ülkeyi yasa boğdu. Can kaybının 153’e yükseldiği bildirildi. 80’den fazla kişinin yaralandığı olayda, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20’li yaşlardaki gençler olduğu belirtildi. Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Olayın ardından aileler, haber alamadıkları çocuklarının ve akrabalarının akıbetini göz yaşları içinde öğrenmeye çalışıyor. Yetkililer de hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleyip ailelerine ulaşmak için büyük bir çaba veriyor.

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon’daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Televizyonlardan halka seslenen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ulusal yas ilan ederken, “Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı” diye konuştu. Olay, Güney Kore’de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

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