Güney Kore'de orman yangını: 2 itfaiyeci öldü

Yonhap'ın haberine göre, şiddetli rüzgarların etkili olduğu ülkenin Ulsan şehrinde yerel saatle 15.26'da orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangında 2 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Yetkililer, söz konusu itfaiyecilerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini ifade ederek, ölüm nedenlerinin araştırılacağını aktardı.

Yaklaşık 290 hektarlık alanı kül eden yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığını vurgulayan yetkililer, yangından etkilenen yüzlerce kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yangını ilk ihbar eden kişinin, alevlerin ot biçme sırasında çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığını öne sürdüğünü, ancak yangının kesin nedeninin belirlenebilmesi için tamamen söndürülmesini beklediklerini açıkladı.