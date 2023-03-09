Gürcistan'da protestolara sebep olan yasa tasarısı geri çekildi

Gürcistan
Gürcistan'ın iktidar partisi, yabancı ajanlar' yasa tasarısını, iki gece süren şiddetli protestolar ve benzer bir Rus yasasından ilham aldığı yönündeki eleştirilerinin ardından geri çekti.
Ne olmuştu?
Gürcistan'da `yabancı etkinin şeffaflığı` hakkındaki yasanın onaylanmasını protesto eden göstericiler Parlamento binasını kuşatmaya çalışınca emniyet güçlerince biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.
Yasa, basın ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanlarının yüzde 20`sinden fazlasının yabancı kaynaklardan sağlanması durumunda, `yabancı ajan` olarak kaydedilmelerini öngörüyordu.
Muhalifler ise yasanın, ülkeyi Avrupa Birliği üyeliğinden uzaklaştıracağını savunuyordu.