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Dünya

Gürcistan'da protestolara sebep olan yasa tasarısı geri çekildi

Gürcistan'da iki gece süren şiddetli protestoların ardından tartışmalı 'yabancı ajanlar' yasa tasarısı geri çekildi.

11:51 . 9/03/2023 Perşembe
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Gürcistan

Gürcistan

Gürcistan'ın iktidar partisi, yabancı ajanlar' yasa tasarısını, iki gece süren şiddetli protestolar ve benzer bir Rus yasasından ilham aldığı yönündeki eleştirilerinin ardından geri çekti.

TRT Haber'in haberine göre, Gürcü Rüyası partisi yaptığı açıklamada,
"Desteklediğimiz yasa tasarısını hiçbir çekince olmaksızın koşulsuz olarak geri çekiyoruz"
dedi.

Ne olmuştu?

Gürcistan'da `yabancı etkinin şeffaflığı` hakkındaki yasanın onaylanmasını protesto eden göstericiler Parlamento binasını kuşatmaya çalışınca emniyet güçlerince biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.

Yasa, basın ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanlarının yüzde 20`sinden fazlasının yabancı kaynaklardan sağlanması durumunda, `yabancı ajan` olarak kaydedilmelerini öngörüyordu.

Muhalifler ise yasanın, ülkeyi Avrupa Birliği üyeliğinden uzaklaştıracağını savunuyordu.



#Gürcistan
#Protesto
#yasa tasarısı
10 dakika önce
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Gürcistan'da protestolara sebep olan yasa tasarısı geri çekildi
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