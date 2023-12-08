Guterres’e Gazze desteği

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca BM Şartı’na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup göndermesi büyük destek aldı. ABD ve işgalci güç İsrail’in, BM’yi etkisiz kılma, kararlarına ve çağrılarına uymaması karşısında tarihi bir adım atan Guterres’e Avrupa ve Körfez ülkelerinden tam destek açıklaması yapıldı. Guterres, “8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara” neden olduğunu belirtmişti.





Sanchez: Tamamen paylaşıyorum

İspanya Başbakanı Guterres’in mektuba destek vererek, “Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli ve insani ateşkes uygulamalıdır” ifadesini kullandı. Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, Guterres’in BM Şartı’nın 99. maddesine atıfta bulunarak yaptığı çağrıya “tam destek” verdiğini duyurdu. “Gazze’deki insani felaket tahammül edilemez.” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, “BM Genel Sekreteri Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı çağrının sebeplerini tamamen paylaştığını” belirtti.





Riyad’dan ortak çaba mesajı

Suudi Arabistan yönetimi de mektubu memnuniyetle karşıladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın, BM Genel Sekreteri Guterres’le telefonda görüştüğü belirtildi. Bakan Bin Ferhan’ın BM Genel Sekreteri’yle görüşmesinde, Guterres’in mektubunu desteklediklerini ifade etti. Ferhan ve Guterres’in görüşmesinde, Gazze’de derhal ateşkes sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.





Felaket önlensin

İran ile Katar da Guterres’in Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için sunduğu önerileri desteklediği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e saldırılarını ve Gazze ve Batı Şeria’daki son durumu ele aldı. İki bakan, BM Genel Sekreteri’nin yetkisini kullanarak, Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BMGK’ye gönderdiği mektuba ve çözüm önerilerini desteklediklerini vurguladı.





Sağlık için barış şart

“Sağlık için barışa ihtiyacın olduğunu belirten” Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Gutteres’e destek vererek, “Genel Sekreter Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği, 99. maddeyi hatırlatan ve ateşkes çağrısı yapan mektubunu destekliyorum” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, Gazze’nin sağlık sisteminin tamamen çökmek üzere olduğuna işaret etti.





İşgalcinin dengesi bozuldu

Öte yandan Guterres’in tarihi bir adımla, yetkisini kullanarak BMGK’ya görevini hatırlatması, işgalci güç İsrail’in dengesini bozdu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Antonio Guterres’in görev döneminin “dünya barışı için tehdit” olduğunu savunarak ateşkes çağrısının Hamas’a destek anlamına geldiğini ileri sürerek, işgalci gücün dengesinin bozulduğunu ortaya koydu. Guterres daha önce de Filistin’de yaşananlar 7 Ekim’de çıkmadığı ve 75 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatması nedeniyle İsrail tarafından hedef alınmıştı.



