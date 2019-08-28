Dünya Güvenli bölge Irakta kuruluyor
ORTADOĞU

Güvenli bölge Irak’ta kuruluyor

Teröristlere yönelik ardı ardına başlayan PENÇE harekâtları, PKK ve ortağı ABD’ye mesaj olmasının yanında Irak kuzeyinde 30-40 kilometre derinliğindeki bir alanı ‘güvenli bölge’ haline getiriyor. Bu adımlarla TSK, Irak-İran sınırındaki Kandil’den Suriye’nin Akdeniz kapısına dek geniş bir bölgeyi temizlemeyi hedefliyor

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Bölge haritası
Bölge haritası

Terör örgütü PKK’yı Irak kuzeyinden söküp atmak için Pençe-1 ile başlayan ve Pençe-2 ile devam eden operasyonlar zinciri, doğudan batıya doğru Pençe-3 ile sürüyor. Teröristlerin Kandil’e intikal için kullandığı Hakurk’tan Zap ve Metina’ya doğru genişleyen harekât, Irak kuzeyinin en batı noktasındaki Sinat-Haftanin hattına dayandı. Türk ordusu, Fırat’ın doğusuna yönelik harekât öncesi PKK’nın Irak-Suriye bağlantısını kesmeyi amaçlıyor. 23 Ağustos günü başlatılan Pençe-3 kapsamında bölgede teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları tek tek bulup imha eden komandolar, şimdiye dek en az 22 PKK’lıyı da etkisi hale getirdi.

BAĞLANTI KOPACAK

Pençe-1 ve Pençe-2, Hakkari’nin Irak tarafına denk düşen kısmını temizlemeyi amaçlarken, Pençe-3 ise daha çok Şırnak hududunu güvenli bölgelere dönüştürecek. Sınırın öte yanındaki sarp coğrafyada teröristlerin yuvalandığı irili ufaklı yüzlerce kamp ve binlerce mağara bulunuyor. Pençe-3, ilk iki harekattan farklı olarak Fırat’ın doğusuna ilişkin de önemli mesajlar barındırıyor. Sinat-Haftanin bölgesinin temizlenmesiyle birlikte TSK, PKK’nın Irak-Suriye bağlantısını keserek ABD destekli örgüte büyük darbe indirecek.

ÖRGÜT ÇÖKTÜ

Yurtiçindeki Kıran operasyonları ve sınır ötesindeki Pençe-3, Suriye’de Fırat’ın doğusundaki teröristlere de ‘geliyoruz’ mesajı veriyor. Böylelikle Türkiye, Fırat doğusu için PKK ile ortağı ABD’ye baskıyı her geçen gün artırıyor. Operasyonlar PKK’yı da psikolojik olarak çökertmiş durumda. Irak desteğinde devam eden Pençe harekatlarıyla ayrıca Hakkari’den itibaren Irak kuzeyinde 30-40 km derinliğindeki bir hat boyunca Türkiye kontrolünde bir güvenli bölge inşa edilmiş oldu. Bu hat, Suriye kuzeyi boyunca uzanarak ‘Barış Koridoru’nu Akdeniz’e dek ulaştıracak.

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PKK’nın sınır iddiası

  • Terör örgütü PKK’nın Suriye kuzeyinde işgal ettiği bazı noktalardan güneye doğru çekilmekte olduğu iddia edildi. Fransız haber ajansı AFP ile İngiliz haber ajansı Reuters’ın eşzamanlı duyurduğu gelişmeye göre PKK/YPG, Türkiye sınırından çekilmeye başladı. Terör örgütünün Suriye kuzeyindeki sözde yetkililerine dayandırılan habere göre teröristler geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle Türkiye sınırından daha güneye doğru intikale girişti. Haberde terör örgütünün bölgedeki ağır silahlarını da çekmeye başladığı bildirildi. Sözkonusu gelişme Türk güvenlik kaynaklarınca henüz doğrulanmadı.

Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması
OYNAT 02:18
Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, '30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir' dedi.


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