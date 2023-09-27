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Dünya

Güvenli rota oluşturuldu: Azerbaycan her türlü kolaylığı sağlıyor

Azerbaycan ordusu, Karabağ’da kontrolü ele alırken bölgeden ayrılmak isteyen Ermenilerin Ermenistan’a güvenli geçişi için koridor oluşturuldu. Geçişler özel araçlarla ya da otobüslerle oluyor. 40 yıldır Hankendi’de yaşadığını belirten Slava Sarkiçeviç (74) her şey düzeldiğinde geri dönme k istediğini söyledi. Enrik Harutunyan ise Karabağ’da kalmak istediklerini ancak Ermeni yetkililerin kendilerini ayrılmaya zorladığını anlattı.

04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gönüllü olarak Karabağ’dan ayrılan Ermeniler otobüs ve özel araçlarla Ermenistan’a geçiş yapıyor.

Gönüllü olarak Karabağ’dan ayrılan Ermeniler otobüs ve özel araçlarla Ermenistan’a geçiş yapıyor.

Azerbaycan’ın Karabağ’da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından masaya oturmak zorunda kalan Ermeni tarafı, silah bırakmayı ve silahlı güçlerini Karabağ’dan çekmeyi kabul etmişti. Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ’daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor. Azerbaycan yönetimi ise Karabağ’ı terk etmek isteyen Ermenilerin Ermenistan’a güvenli geçişi için gerekli koşulları oluşturdu. Gönüllü olarak Karabağ’dan ayrılan Ermeniler otobüs ve özel araçlarla Ermenistan’a geçiş yapıyor.


HİÇ BİR SORUN YAŞAMADIK

Hankendi’de 40 yıldır yaşadığını söyleyen 74 yaşındaki Slava Sarkiçeviç, “3 gündür yoldayım. Her şey düzeldiğinde, sorunlar çözüldüğünde geri dönmek istiyorum. Bakü’de uzun yıllar yaşadım. Herkesle aramız iyiydi. Birlikte bir sofraya oturur, sofradan kalkardık. Gümrükten çok rahat bir şekilde geçtim. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim bütün dostlarım Müslümandı” dedi.


AZERBAYCANLILARIN ÇOK İYİLİĞİNİ GÖRDÜK

Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeye hazır olduğunu belirten Sarkiçeviç, “Azerbaycanlıların bana çok iyilikleri oldu. Savaş olmamasını ve halklarımızın birlikte yaşamasını arzu ediyorum. Hankendi’de kalan çok kişi var. Onlar kalmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Hankendi’de doğduğunu söyleyen 83 yaşındaki Hrantik Hareçunyan ise, “Biz eskiden bu topraklarda birlikte yaşıyorduk. Eskiden Azerbaycanlı dostlarım vardı. Onlarla aramız iyiydi. Tekrar Hankendi’ye dönmek istiyorum. Kim bunu istemez ki” dedi.


ERMENİ YETKİLİLER BİZE “GİDİN’ DEDİ

Karabağ’da kalmak istediğini söyleyen Enrik Harutunyan ise, Karabağ’daki sözde Ermeni yetkililerinin kendilerini gitmeleri konusunda uyardıklarını belirterek, “Ermeniler bize ‘Çıkın gidin’ dediler, daha nereye gideceğimizi kesin bilmiyoruz” diye konuştu.


Şehidin köpeği mezardan ayrılmıyor

Karabağ’da şehit düşen Ramil Rzayev’in köpeği Bufi, günlerdir sahibinin mezarından ayrılmıyor. Yemek yemeyen ve su da içmeyen köpeğin aidiyet duygusu görenleri şaşkına çeviriyor.


#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
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