Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Hafter milislerinin attığı füze ve havan mermileri yangın çıkardı
ORTADOĞU

Hafter milislerinin attığı füze ve havan mermileri yangın çıkardı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki Msallata kentine attığı füzeler ve havan mermileri buradaki "Doğa Koruma Alanı'nda" yangına neden oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin, Trablus'un 90 kilometre güneyindeki Terhune kentinden attığı Grad Füzeleri ve havan mermilerinin Msallata kentindeki Eş-Şeafin Doğa Koruma Alanı'na düştüğü belirtildi.

Füzelerin ve havan mermilerinin düştüğü alanda yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, olayın ne zaman gerçekleştiği konusunda bilgiye yer verilmedi.

Sağlık ocağı ağır hasar aldı

  • Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan diğer bir açıklamada ise Trablus’un doğusundaki Tacura kentine düzenlenen saldırılarda Verime Mahallesi sağlık ocağında meydana gelen hasarı gösteren fotoğraflara yer verildi.

Katar'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Reddediyoruz
DÜNYA
Katar'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Reddediyoruz

Açıklamada, sağlık ocağının Hafter milislerinin roket saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’un 130 kilometre doğusundaki Msallata kentine dün 65'ten fazla roket fırlatmıştı.

  • Hafter milislerinin başkentin 65 kilometre doğusunda yer alan Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu ise bir anne ve oğlu hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kendisini "devlet başkanı" ilan etmişti

Halife Hafter yayımladığı görüntülü mesajda, BM'nin garantörü olduğu "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve kendisine bağlı silahlı grubun tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etmişti.

  • "Ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" öne süren Hafter, kendisini tek taraflı olarak "devlet başkanı" ilan etmişti.

AB'den Afrin açıklaması: Sorumlular hesap vermeli
DÜNYA
AB'den Afrin açıklaması: Sorumlular hesap vermeli
Abone Ol Google News
NATO helikopteri kayboldu

NATO helikopteri kayboldu

​Türk fırkateyni bölgeye intikal etti.
Kanımı sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
Bakan tarih verdi!

Bakan tarih verdi!

Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı
Erzurum'da <br>büyük skandal!

Erzurum'da
büyük skandal!

Cenazede 43 kişiye virüs bulaştırdılar
Sokak sokak harita

Sokak sokak harita

​Uygulama ile Türkiye geneli görülüyor.
Savcıları hedef aldı

Savcıları hedef aldı

​Canan Kaftancıoğlu, yalanlarına devam etti.

Bir günde 10 bin arttı

Bir günde 10 bin arttı

​Dünya geneli bilançosu açıklandı.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
İyileşen hasta <br>hızla artıyor

İyileşen hasta
hızla artıyor

​Son 24 saatin detayları açıklandı.
BM'den çarpıcı<br> Suriye uyarısı

BM'den çarpıcı
Suriye uyarısı

'​Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok büyük olur.'
Nerede bu hayali ölümler?

Nerede bu hayali ölümler?

Bakan Koca'dan ölüm rakamları gizleniyor iddialarına sert tepki.
Karantinada <br>kolları sıvadılar

Karantinada
kolları sıvadılar

Okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar.
YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.
Tedbir, tespit, <br>hızlı tedavi

Tedbir, tespit,
hızlı tedavi

Bakan Koca'dan ​Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LGBT lobisine kötü haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.