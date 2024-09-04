Dünya

Halkı ölümle tehdit eden terör örgütü PKK'dan Japonya'da özerklik çığırtkanlığı

Japonya'daki yapılanma faaliyetlerini sürdüren terör örgütü PKK, ülkedeki bölücülük hamlelerini bir adım daha ileriye taşıdı. Ülkedeki PKK karşıtlarını hedefine alarak ölümle tehdit eden terör örgütü sempatizanlarının Japonya'da özerklik çığırtkanlığında bulunduğu öğrenildi. Örgüt sempatizanlarının bir Japon vatandaşa gönderdiği mailde ekmek bıçağı ile öldürmekle tehdit ettiği ve 18,13 milyon Yen'i belirtilen banka hesabına yatırmasını talep ettiği de ortaya çıktı. Japonya'da PKK tehdidinin farkına varılmasıyla hükümet, terör örgütü ile iltisaklı kişilerin ülkedeki mal varlıklarını dondurmuştu. Hükümet ayrıca PKK'yı terör örgütü listesine dahil etmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında da Japon halkı, PKK tehdidine karşı sokaklara dökülerek terör örgütü aleyhinde geniş çaplı protestolar düzenlemişti.

Semih Bozkuş
19:14 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yıllardır ülkedeki varlığını gizliden sürdüren terör örgütü PKK, Japonya'da 'özerklik' çığırtkanlığında bulundu.
Yıllardır ülkedeki varlığını gizliden sürdüren terör örgütü PKK, Japonya'da 'özerklik' çığırtkanlığında bulundu.

Terör örgütü PKK, Japonya'da halka ölüm tehditleri savurup çığırtkanlık çağrısında bulundu.

Halkta son dönemde artan farkındalığa rağmen Japonya'daki yapılanmasını sürdüren PKK, ülkedeki bölücülük faaliyetlerinde yeni bir perde açtı.

Terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerini uluslararası kamuoyuna duyuran ve
Türkiye
ile de bağı bulunan Japon vatandaşı
Matsumoto Katsuy
, hainlerin yeni alçak hamlesini ifşa etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Katsuy, bir terör örgütü sempatizanının kendisine tehdit maili gönderdiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'dan Japonya'da özerklik çığırtkanlığı

Katsuy'un paylaştığı mailde, PKK sevici hainin kendisini ekmek bıçağıyla öldürmekle tehdit ettiği görülürken, 18,13 milyon Yen'i belirtilen banka hesabına yatırması talebinde bulunduğu da görüldü.

Tehdit mailinde
PKK'nın Japonya'daki yapılanması
nın vehametini ortaya koyan tehdit ise yaptıkları özerklik çığırtkanlığı oldu.

Katsuy'u ve Japon vatandaşları ölümle tehdit eden PKK sevici hain, kendilerine Japonya'da özerklik verilmesini talep etti.

Söz konusu tehditlerle daha önceleri Japon hükümeti tarafından göz ardı edilen
terör örgütü PKK'nın yapılanma faaliyetleri
nin korkunç boyutu gözler önüne serildi.
PKK sempatizanlarının doğrudan hedefine aldığı Katsuy, aldığı tehditlerin kendisini caydırmayacağını belirtirken; Japonya'da bile
halkın hayatlarının tehlikede
olduğunu düşündüğünü aktardı.

Japonya'daki PKK yapılanması

2010'ların başından itibaren Japonya'daki PKK sempatizan yapısı giderek güçlenmeye devam etti.

PKK terör örgütü, dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Japonya'da da benzer bir yöntemi uygulayarak kültür dernekleri gibi yapılanmalara başvurdu.

PKK bağlantıları ise ilk defa 2017'de terör örgütüne para taşıyan Vakkas Dündar adlı şahsın İstanbul'da havalimanında yakalanmasıyla görüldü.

Bununla birlikte Japonya'da para kazanan ilticacıların kazandıkları paranın bir kısmını terör örgütüne aktardıkları anlaşıldı.

Terör örgütü sempatizanları, söz konusu para yardımının dışında, 20 yıldır
nevruz kutlaması
adı altında
PKK
ve
YPG
paçavraları açıp terörist kıyafetleri giyerek propaganda gerçekleştirdiler.

Terör örgütü PKK sempatizanları gerçekleştirdikleri propagandaların yanında Kürt - Japon Dostluk Derneği, Heywa Sora Kurdistan (Kürdistan Kızılayı Japonya Derneği) gibi sözde kültür ve yardımlaşma dernekleriyle varlığını üstü kapalı bir şekilde sürdürdü.

Böylelikle herhangi bir Japon, terör örgütü PKK ile bağı olduğunu bilmediği bir dernek veya kuruluşa yardım ederek örgütün propagandasına maruz kaldı.

Ülkede PKK yapılanmasına karşı farkındalığın artması üzerine tehdidin boyutunu gören Japon hükümeti, 2023 yılında PKK'yı
terör örgütü listesi
ne aldı.

Terör örgütü PKK’nın Japonya’da “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüttüğüne dair sosyal medyada artan paylaşımlar sonrasında Japon gazeteciler ve ülkede yaşayan Türkler de konuyu gündeme taşıdı.

Türkiye'ye Japonya'da PKK'yla mücadelede iş birliği çağrısı

Japon gazeteci Ishii Takaaki, Japon meclisinin terör örgütü PKK konusunu gündemine aldığını belirtmiş ve 2024 yılının mayıs yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"8 Mayıs’ta Japon Meclisi’nde PKK meselesi ele alındı. Japonya’da yaşayan Kürtlerin Nevruz bayramında PKK’yı övdüğü, PKK bayrakları salladığı ve askeri şarkılar söylediği ortaya çıktı. Japon hükûmeti, PKK’nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da PKK’nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya iş birliği ile PKK’nın faaliyetlerini durduralım."

Japonya'da PKK karşıtı protestolar

Ülkede artan PKK tehdidini gören Japon halkı da harekete geçerek protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Japon halkı 20 Şubat 2024 tarihinde, ülkelerindeki terör örgütü PKK yapılanmalarına karşı büyük çaplı protesto düzenledi.

Buna karşılık olarak terör örgütü
PKK sempatizanları
ise Japon halkını hedef alan sloganlar atmıştı. "Kürt-Japon Kültür Derneği" adı altında faaliyetlerini yürüten terör örgütü sempatizanları, "Tımarhaneye gidin" ve "Japonlara ölüm" şeklindeki sloganlarla hakaret ve tehditlerde bulunmuştu.

Japon gazeteci Takaaki, yaptığı bir açıklamada da Japonya’daki PKK sempatizanlarının 2023 yılında 'festival' adı altında düzenledikleri etkinlikte terör örgütü PKK’nın bayrağını ve elebaşı Öcalan'ın fotoğrafını taşıdıklarını ifade etmişti.

Terör örgütü PKK'ya bağlı üyelerin mal varlıkları donduruldu

Öte yandan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen Japonya, ülkede faaliyet göstermeye başlayan terör örgütü PKK'ya finansman desteğinde bulunan yandaşlara yönelik etkili bir karar almıştı.

Japon hükümeti aldığı kararla,
PKK terör örgütü
ne bağlı üyelerin Japonya içindeki tüm mal varlıklarını bloke edeceğini duyurmuştu.

Ayrıca Japon polisi de terör örgütü destekçilerinin PKK flamalarıyla yapacakları gösterilere müdahale edeceğini ve bu tür yürüyüşleri engelleyeceğini duyurmuştu.



#Japonya
#Terör Örgütü
#PKK
#Tehdit
#Özerklik
#Matsumoto Katsuy
40 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...