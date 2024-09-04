Halkı ölümle tehdit eden terör örgütü PKK'dan Japonya'da özerklik çığırtkanlığı

Terör örgütü PKK, Japonya'da halka ölüm tehditleri savurup çığırtkanlık çağrısında bulundu.

Halkta son dönemde artan farkındalığa rağmen Japonya'daki yapılanmasını sürdüren PKK, ülkedeki bölücülük faaliyetlerinde yeni bir perde açtı.

Terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerini uluslararası kamuoyuna duyuran ve Türkiye ile de bağı bulunan Japon vatandaşı Matsumoto Katsuy , hainlerin yeni alçak hamlesini ifşa etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Katsuy, bir terör örgütü sempatizanının kendisine tehdit maili gönderdiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'dan Japonya'da özerklik çığırtkanlığı

Katsuy'un paylaştığı mailde, PKK sevici hainin kendisini ekmek bıçağıyla öldürmekle tehdit ettiği görülürken, 18,13 milyon Yen'i belirtilen banka hesabına yatırması talebinde bulunduğu da görüldü.

Tehdit mailinde PKK'nın Japonya'daki yapılanması nın vehametini ortaya koyan tehdit ise yaptıkları özerklik çığırtkanlığı oldu.

Katsuy'u ve Japon vatandaşları ölümle tehdit eden PKK sevici hain, kendilerine Japonya'da özerklik verilmesini talep etti.

Söz konusu tehditlerle daha önceleri Japon hükümeti tarafından göz ardı edilen terör örgütü PKK'nın yapılanma faaliyetleri nin korkunç boyutu gözler önüne serildi.

PKK sempatizanlarının doğrudan hedefine aldığı Katsuy, aldığı tehditlerin kendisini caydırmayacağını belirtirken; Japonya'da bile halkın hayatlarının tehlikede olduğunu düşündüğünü aktardı.

Japonya'daki PKK yapılanması

2010'ların başından itibaren Japonya'daki PKK sempatizan yapısı giderek güçlenmeye devam etti.

PKK terör örgütü, dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Japonya'da da benzer bir yöntemi uygulayarak kültür dernekleri gibi yapılanmalara başvurdu.

PKK bağlantıları ise ilk defa 2017'de terör örgütüne para taşıyan Vakkas Dündar adlı şahsın İstanbul'da havalimanında yakalanmasıyla görüldü.

Bununla birlikte Japonya'da para kazanan ilticacıların kazandıkları paranın bir kısmını terör örgütüne aktardıkları anlaşıldı.

Terör örgütü sempatizanları, söz konusu para yardımının dışında, 20 yıldır nevruz kutlaması adı altında PKK ve YPG paçavraları açıp terörist kıyafetleri giyerek propaganda gerçekleştirdiler.

Terör örgütü PKK sempatizanları gerçekleştirdikleri propagandaların yanında Kürt - Japon Dostluk Derneği, Heywa Sora Kurdistan (Kürdistan Kızılayı Japonya Derneği) gibi sözde kültür ve yardımlaşma dernekleriyle varlığını üstü kapalı bir şekilde sürdürdü.

Böylelikle herhangi bir Japon, terör örgütü PKK ile bağı olduğunu bilmediği bir dernek veya kuruluşa yardım ederek örgütün propagandasına maruz kaldı.

Ülkede PKK yapılanmasına karşı farkındalığın artması üzerine tehdidin boyutunu gören Japon hükümeti, 2023 yılında PKK'yı terör örgütü listesi ne aldı.

Terör örgütü PKK’nın Japonya’da “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüttüğüne dair sosyal medyada artan paylaşımlar sonrasında Japon gazeteciler ve ülkede yaşayan Türkler de konuyu gündeme taşıdı.

Türkiye'ye Japonya'da PKK'yla mücadelede iş birliği çağrısı

Japon gazeteci Ishii Takaaki, Japon meclisinin terör örgütü PKK konusunu gündemine aldığını belirtmiş ve 2024 yılının mayıs yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"8 Mayıs’ta Japon Meclisi’nde PKK meselesi ele alındı. Japonya’da yaşayan Kürtlerin Nevruz bayramında PKK’yı övdüğü, PKK bayrakları salladığı ve askeri şarkılar söylediği ortaya çıktı. Japon hükûmeti, PKK’nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da PKK’nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya iş birliği ile PKK’nın faaliyetlerini durduralım."

Japonya'da PKK karşıtı protestolar

Ülkede artan PKK tehdidini gören Japon halkı da harekete geçerek protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Japon halkı 20 Şubat 2024 tarihinde, ülkelerindeki terör örgütü PKK yapılanmalarına karşı büyük çaplı protesto düzenledi.

Buna karşılık olarak terör örgütü PKK sempatizanları ise Japon halkını hedef alan sloganlar atmıştı. "Kürt-Japon Kültür Derneği" adı altında faaliyetlerini yürüten terör örgütü sempatizanları, "Tımarhaneye gidin" ve "Japonlara ölüm" şeklindeki sloganlarla hakaret ve tehditlerde bulunmuştu.

Japon gazeteci Takaaki, yaptığı bir açıklamada da Japonya’daki PKK sempatizanlarının 2023 yılında 'festival' adı altında düzenledikleri etkinlikte terör örgütü PKK’nın bayrağını ve elebaşı Öcalan'ın fotoğrafını taşıdıklarını ifade etmişti.

Terör örgütü PKK'ya bağlı üyelerin mal varlıkları donduruldu

Öte yandan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen Japonya, ülkede faaliyet göstermeye başlayan terör örgütü PKK'ya finansman desteğinde bulunan yandaşlara yönelik etkili bir karar almıştı.

Japon hükümeti aldığı kararla, PKK terör örgütü ne bağlı üyelerin Japonya içindeki tüm mal varlıklarını bloke edeceğini duyurmuştu.

Ayrıca Japon polisi de terör örgütü destekçilerinin PKK flamalarıyla yapacakları gösterilere müdahale edeceğini ve bu tür yürüyüşleri engelleyeceğini duyurmuştu.







