Halkı ölümle tehdit eden terör örgütü PKK'dan Japonya'da özerklik çığırtkanlığı

Terör örgütü PKK, Japonya'da halka ölüm tehditleri savurup çığırtkanlık çağrısında bulundu.
Halkta son dönemde artan farkındalığa rağmen Japonya'daki yapılanmasını sürdüren PKK, ülkedeki bölücülük faaliyetlerinde yeni bir perde açtı.
X hesabından paylaşımda bulunan Katsuy, bir terör örgütü sempatizanının kendisine tehdit maili gönderdiğini ifade etti.
Terör örgütü PKK'dan Japonya'da özerklik çığırtkanlığı
Katsuy'un paylaştığı mailde, PKK sevici hainin kendisini ekmek bıçağıyla öldürmekle tehdit ettiği görülürken, 18,13 milyon Yen'i belirtilen banka hesabına yatırması talebinde bulunduğu da görüldü.
Katsuy'u ve Japon vatandaşları ölümle tehdit eden PKK sevici hain, kendilerine Japonya'da özerklik verilmesini talep etti.
Japonya'daki PKK yapılanması
2010'ların başından itibaren Japonya'daki PKK sempatizan yapısı giderek güçlenmeye devam etti.
PKK terör örgütü, dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Japonya'da da benzer bir yöntemi uygulayarak kültür dernekleri gibi yapılanmalara başvurdu.
PKK bağlantıları ise ilk defa 2017'de terör örgütüne para taşıyan Vakkas Dündar adlı şahsın İstanbul'da havalimanında yakalanmasıyla görüldü.
Bununla birlikte Japonya'da para kazanan ilticacıların kazandıkları paranın bir kısmını terör örgütüne aktardıkları anlaşıldı.
Terör örgütü PKK sempatizanları gerçekleştirdikleri propagandaların yanında Kürt - Japon Dostluk Derneği, Heywa Sora Kurdistan (Kürdistan Kızılayı Japonya Derneği) gibi sözde kültür ve yardımlaşma dernekleriyle varlığını üstü kapalı bir şekilde sürdürdü.
Böylelikle herhangi bir Japon, terör örgütü PKK ile bağı olduğunu bilmediği bir dernek veya kuruluşa yardım ederek örgütün propagandasına maruz kaldı.
Terör örgütü PKK’nın Japonya’da “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüttüğüne dair sosyal medyada artan paylaşımlar sonrasında Japon gazeteciler ve ülkede yaşayan Türkler de konuyu gündeme taşıdı.
Türkiye'ye Japonya'da PKK'yla mücadelede iş birliği çağrısı
"8 Mayıs’ta Japon Meclisi’nde PKK meselesi ele alındı. Japonya’da yaşayan Kürtlerin Nevruz bayramında PKK’yı övdüğü, PKK bayrakları salladığı ve askeri şarkılar söylediği ortaya çıktı. Japon hükûmeti, PKK’nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da PKK’nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya iş birliği ile PKK’nın faaliyetlerini durduralım."
Japonya'da PKK karşıtı protestolar
Ülkede artan PKK tehdidini gören Japon halkı da harekete geçerek protesto gösterileri düzenlemeye başladı.
Japon halkı 20 Şubat 2024 tarihinde, ülkelerindeki terör örgütü PKK yapılanmalarına karşı büyük çaplı protesto düzenledi.
Japon gazeteci Takaaki, yaptığı bir açıklamada da Japonya’daki PKK sempatizanlarının 2023 yılında 'festival' adı altında düzenledikleri etkinlikte terör örgütü PKK’nın bayrağını ve elebaşı Öcalan'ın fotoğrafını taşıdıklarını ifade etmişti.
Terör örgütü PKK'ya bağlı üyelerin mal varlıkları donduruldu
Öte yandan terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen Japonya, ülkede faaliyet göstermeye başlayan terör örgütü PKK'ya finansman desteğinde bulunan yandaşlara yönelik etkili bir karar almıştı.
Ayrıca Japon polisi de terör örgütü destekçilerinin PKK flamalarıyla yapacakları gösterilere müdahale edeceğini ve bu tür yürüyüşleri engelleyeceğini duyurmuştu.