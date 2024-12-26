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Hamas: Basını korkutmayı hedefleyen bir savaş suçu

Hamas: Basını korkutmayı hedefleyen bir savaş suçu

17:4226/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli beş gazeteciyi hedef alan saldırısını sert sözlerle kınadı.
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli beş gazeteciyi hedef alan saldırısını sert sözlerle kınadı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli beş gazeteciyi hedef alan saldırısını sert sözlerle kınadı. Yapılan açıklamada saldırıların 'basını korkutmayı hedefleyen korkunç bir savaş suçu' olduğu ifade edildi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli beş gazeteciyi hedef alan saldırısını 'basını korkutmayı hedefleyen korkunç bir savaş suçu olarak' nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli 5 gazetecinin, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları takip ettiği sırada işgalci ordu tarafından öldürülmesi, korkunç bir savaş suçudur." denildi.

İsrail'in söz konusu saldırısının Filistin halkına karşı işlenen etnik temizlik ve savaş suçlarını aktaran gazetecileri korkutmayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, "Gazeteciler, halkımıza karşı işgalcinin işlediği korkunç suçları belgeleme yönündeki mesleki ve insani görevlerine devam edecekler." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli gazetecilerin aynı zamanda İsrail saldırılarında öldürülen meslektaşlarının yolunu tamamlayacağına işaret edilen açıklamada, uluslararası medya kuruluşlarına da İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik işlediği suçlara karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkı ve gazetecilere karşı suçlar işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması talebinde bulunuldu.


İsrail'in Gazze'deki soykırımında 201 gazeteci öldürüldü


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda, televizyon çalışanlarından foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gazetecilerin öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201'e çıktığı ifade edildi.

#Hamas
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