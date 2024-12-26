Hamas: Basını korkutmayı hedefleyen bir savaş suçu

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli beş gazeteciyi hedef alan saldırısını 'basını korkutmayı hedefleyen korkunç bir savaş suçu olarak' nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli 5 gazetecinin, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları takip ettiği sırada işgalci ordu tarafından öldürülmesi, korkunç bir savaş suçudur." denildi.