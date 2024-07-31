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Hamas Haniye'nin Tahran'daki İsrail hava saldırısında şehit edildiğini doğruladı

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. İran devlet televizyonu Haniye'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

07:18 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:54 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu Haniye'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

3 oğlu ve 4 torunu öldürülmüştü

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.


Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.


İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.



#Hamas
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#Hamas Siyasi Büro Başkanı
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