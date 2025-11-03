Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamas: İsrail'in Gazze'nin doğusundaki yerleşim alanlarını havaya uçurması ateşkesin ihlali

Hamas: İsrail'in Gazze'nin doğusundaki yerleşim alanlarını havaya uçurması ateşkesin ihlali

16:163/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Hamas: İsrail'in Gazze'nin doğusundaki yerleşim alanlarını havaya uçurması ateşkesin ihlali
Hamas: İsrail'in Gazze'nin doğusundaki yerleşim alanlarını havaya uçurması ateşkesin ihlali

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerinde yerleşim alanlarını havaya uçurmaya devam etmesinin "ateşkes anlaşmasının açık şekilde ihlali" olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde özellikle doğu bölgelerindeki evleri ve yerleşim alanlarını aralıksız şekilde havaya uçurduğunu ve büyük yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti. Kasım, bunun, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesine ilişkin anlaşmanın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.


Kasım, neredeyse her gün gerçekleştirilen ve can kaybına neden olan bu ihlallerin durdurulması, ablukanın kaldırılması, yardım girişlerinin kısıtlanmaması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması için arabuluculara İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.


Görgü tanıkları, İsrail ordusunun gece yarısından sonra Han Yunus'un ve Gazze kentinin doğu bölgelerindeki yerleşim alanlarını havaya uçurduğunu aktardı.


İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, kontrolü altında bulunan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları gerçekleştiriyor.



#gazze
#Hamas
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da Gazze için kritik zirve! Türk askeri Gazze'ye gidecek mi?