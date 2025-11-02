Hamas 3 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim edecek

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 3 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim edecek.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ölen 3 esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim edeceğini açıkladı. Kassam Tugayları, cenazelerin Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir tünelde öğleden sonra bulunduğunu belirterek, cenazelerin TSİ 21.00’de teslim edileceğini ifade etti.