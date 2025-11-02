Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hamas 3 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim edecek

Hamas 3 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim edecek

21:092/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kızılhaç aracılığıyla 8 cenaze teslim edilecek
Kızılhaç aracılığıyla 8 cenaze teslim edilecek

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes kapsamında, Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim edecek. Şu ana kadar ateşkes kapsamında İsrail'e 18 esirin cenazesi teslim edildi.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 3 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim edecek.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ölen 3 esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim edeceğini açıkladı. Kassam Tugayları, cenazelerin Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir tünelde öğleden sonra bulunduğunu belirterek, cenazelerin TSİ 21.00’de teslim edileceğini ifade etti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 18 esirin cenazesini İsrail’e teslim etti.



#Hamas
#Esir
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beştepe’de kritik toplantı: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek?