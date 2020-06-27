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Dünya Hamas ve İslami Cihad Filistin direnişi, İsrailin saldırılarına karşı koymaya hazır
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Hamas ve İslami Cihad: Filistin direnişi, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya hazır

Hamas ve İslami Cihad Hareketleri, direniş gruplarının, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır olduğunu açıkladı. Hamas ve İslami Cihad, Filistinlileri ilhak planına karşı kitlesel hareketlere katılım düzeyini artırmaya çağırdı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gazze'de toplantı düzenleyen Hamas ve İslami Cihad temsilcileri; siyasi gelişmeler, İsrail'in "ilhak planı", Kudüs ve Batı Şeria'daki genel durum, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, Gazze'ye uygulanan abluka ile İsrail askerlerinin kontrol noktalarında Filistinlileri öldürmesi gibi konuları görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin direniş güçleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı koymaya ve Filistin toprakları ile kutsal değerleri aleyhindeki planların yürürlüğe konmaması için aralarındaki iş birliği ve koordinasyon düzeyini artırmaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Batı Şeria, Kudüs ve 1948'de işgal edilen topraklarda sömürgeci ilhak planına karşı ulusal düzeyde atılacak tüm adımlara tam destek verildiği belirtildi.

Hamas ve İslami Cihad, Filistinlileri ilhak planına karşı kitlesel hareketlere katılım düzeyini artırmaya çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "ilhak" planına farklı bölgelerde düzenledikleri gösterilerle tepki gösteriyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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